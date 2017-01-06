6 января - Сочельник

Этот день предваряет один из главных христианских праздников — Рождество Христово.

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6 января — Сочельник — особенный день для православных христиан. Этот день предваряет один из главных христианских праздников — Рождество Христово.

Слово «сочельник» произошло от сочива, основного блюда этого дня. Сочиво готовят из варёных или пропаренных зёрен злаковых культур и приправляют мёдом. По монастырскому уставу есть в этот день полагается лишь один раз, после вечернего богослужения. Тем же, кто не придерживается строгого поста, разрешается после утреннего богослужения есть сочиво.

В этот день богослужение в храме полностью посвящено наступающему празднику. Оно отличается по своему чину как от будничных служб, так и от чина богослужения в сам день Рождества Христова. Завершается богослужение пением тропаря Рождества. Можно обратить внимание на то, что богослужебные песнопения, посвященные Рождеству Христову, звучат в храме задолго до наступления самого праздника. Так Церковь готовит своих чад к наступающему торжеству.

Существует много разных традиций празднования сочельника. Одни уже с вечера начинают поздравлять друзей и знакомых с Рождеством Христовым, другие этот день проводят в кругу семьи. В старину рождественский стол украшали 12 разными блюдами — по числу апостолов. А на первую звезду загадывали желание, и оно непременно сбывалось. Ещё из народных поверий — в этот день начинались Святки: с 6 января по 19 января молодые люди и девушки гадали на свою судьбу. Также считалось, что в Сочельник нельзя ссориться. Этому совету стоит последовать, даже если вы не верите в приметы.

Главный же смысл Сочельника заключается во внутренней подготовке к празднику, ко встрече с родившимся Христом.

В храмах Рязани в ночь на 7 января также будут проходить рождественские богослужения. Как будет ходить общественный транспорт в эту ночь, можно узнать по ссылке.