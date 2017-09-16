5 тысяч рязанцев пробежали «Кросс нации»
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Победителям соревнований вручили дипломы, кубки, медали и памятные призы от министерства молодёжной политики, физической культуры и спорта Рязанской области.
В субботу, 16 сентября, в Рязани прошла XIV Всероссийская акция «Кросс нации». Забег собрал более 5 тысяч человек –профессиональных спортсменов, любителей ЗОЖ, бизнесменов, студентов и школьников.
Соревнование в беге на три километра прошло по марштуту: площадь Соборная - улица Соборная - площадь Ленина - Первомайский проспект - улица Каширина - улица Семинарская - улица Соборная - площадь Соборная.
Дети 2008 года рождения, лица с ограниченными возможностями и VIP-персоны пробежали дистанцию в один километр.
Заместитель председателя правительства Рязанской области Елена Буняшина дала старт соревнованиям.
- Сегодня вся страна, Рязанская область и Рязань стартует. Кросс нации проводится уже не первый десяток лет. Молодёжь, дети, люди разных поколений бегут, чтобы показать себя, чтобы показать силу и ловкость, - подчеркнула Буняшина.
Министр молодёжной политики, физической культуры и спорта Рязанской области Татьяна Пыжонкова пожелала, чтобы спорт всех сплачивал и сближал, чтобы физическая культура и здоровый образ жизни стали основой всей жизни рязанцев. Она вручила победителям дипломы, кубки, медали и памятные призы от министерства молодёжной политики, физкультуры и спорта Рязанской области.
По итогам соревнований победителями на дистанции три километра стали:
среди мужчин 1997 года рождения и старше:
1 место — Кузнецов Илья
2 место — Клинов Андрей
3 место — Блинков Сергей
среди женщин 1997 года рождения и старше:
1 место — Плаксина Ксения
2 место — Сычёва Татьяна
3 место — Позднеева Анастасия
среди юношей 1998 года рождения и младше:
1 место — Комиссаренко Станислав
2 место — Барыкин Денис
3 место — Миронов Андрей
среди девушек 1998 года рождения и младше:
1 место — Соколова Валерия
2 место — Поцелуева Любовь
3 место — Уринова Хумара
На дистанции один километр:
среди мальчиков 2008 года рождения и младше:
1 место — Шмонов Арсений
2 место — Аганин Никита
3 место — Каширский Илья
среди девочек 2008 года рождения и младше:
1 место — Минкова Анастасия
2 место — Муратова Виктория
3 место — Мария Червонная
среди лиц с ограниченными возможностями здоровья
среди мужчин:
1 место — Голобашкин Андрей
2 место — Копылов Дмитрий
3 место — Куркин Андрей
среди женщин:
1 место — Галушкина Марина
2 место — Сёмочкина Галина
3 место — Кира Заринова
Также наградили самых юных участников, самых опытных и самых многочисленных семей-участников.