5 тысяч рязанцев пробежали «Кросс нации»

Победителям соревнований вручили дипломы, кубки, медали и памятные призы от министерства молодёжной политики, физической культуры и спорта Рязанской области.

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В субботу, 16 сентября, в Рязани прошла XIV Всероссийская акция «Кросс нации». Забег собрал более 5 тысяч человек –профессиональных спортсменов, любителей ЗОЖ, бизнесменов, студентов и школьников.

Соревнование в беге на три километра прошло по марштуту: площадь Соборная - улица Соборная - площадь Ленина - Первомайский проспект - улица Каширина - улица Семинарская - улица Соборная - площадь Соборная.

Дети 2008 года рождения, лица с ограниченными возможностями и VIP-персоны пробежали дистанцию в один километр.

Заместитель председателя правительства Рязанской области Елена Буняшина дала старт соревнованиям.

- Сегодня вся страна, Рязанская область и Рязань стартует. Кросс нации проводится уже не первый десяток лет. Молодёжь, дети, люди разных поколений бегут, чтобы показать себя, чтобы показать силу и ловкость, - подчеркнула Буняшина.

Министр молодёжной политики, физической культуры и спорта Рязанской области Татьяна Пыжонкова пожелала, чтобы спорт всех сплачивал и сближал, чтобы физическая культура и здоровый образ жизни стали основой всей жизни рязанцев. Она вручила победителям дипломы, кубки, медали и памятные призы от министерства молодёжной политики, физкультуры и спорта Рязанской области.

По итогам соревнований победителями на дистанции три километра стали:

среди мужчин 1997 года рождения и старше:

1 место — Кузнецов Илья

2 место — Клинов Андрей

3 место — Блинков Сергей

среди женщин 1997 года рождения и старше:

1 место — Плаксина Ксения

2 место — Сычёва Татьяна

3 место — Позднеева Анастасия

среди юношей 1998 года рождения и младше:

1 место — Комиссаренко Станислав

2 место — Барыкин Денис

3 место — Миронов Андрей

среди девушек 1998 года рождения и младше:

1 место — Соколова Валерия

2 место — Поцелуева Любовь

3 место — Уринова Хумара

На дистанции один километр:

среди мальчиков 2008 года рождения и младше:

1 место — Шмонов Арсений

2 место — Аганин Никита

3 место — Каширский Илья

среди девочек 2008 года рождения и младше:

1 место — Минкова Анастасия

2 место — Муратова Виктория

3 место — Мария Червонная

среди лиц с ограниченными возможностями здоровья

среди мужчин:

1 место — Голобашкин Андрей

2 место — Копылов Дмитрий

3 место — Куркин Андрей

среди женщин:

1 место — Галушкина Марина

2 место — Сёмочкина Галина

3 место — Кира Заринова

Также наградили самых юных участников, самых опытных и самых многочисленных семей-участников.