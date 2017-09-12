31 рязанца наградили знаком «В память 80-летия Рязанской области»

Торжественная церемония прошла в правительстве Рязанской области.

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Во вторник, 12 сентября, в правительстве Рязанской области состоялась торжественная церемония вручения знаков «В память 80-летия Рязанской области» врачам, актёрам, руководителям муниципальных образований, общественным деятелям, ветеранам труда и представителям правоохранительных структур, которые трудились всю свою жизнь во благо региона. Данное мероприятие приурочено к празднованию 80 лет со дня основания Рязанской области, который весь регион отметит 26 сентября.

С приветственным словом к виновникам торжества обратился вице-губернатор Рязанской области Сергей Филимонов.

- Рязанская земля всегда играла важнейшую роль в укреплении российской государственности, национальной экономики, социальной сферы. Она подарила России и миру целую плеяду ярких и талантливых людей, поэтов и писателей, художников и артистов, мастеров своего дела. Многие наши современники рязанцы успешно продолжают славные традиции прошлого и уверенно смотрят в будущее. Сегодня региональные награды получат те, кто своим талантом и трудом вносит достойный вклад в развитие Рязанской области, - сказал Филимонов.

Он передал слова благодарности от главы региона Николая Любимова.