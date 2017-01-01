2 января в Рязанской области ожидается дождь со снегом

На территории региона сохранится тёплая погода.

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В понедельник, 2 января, в Рязанской области ожидается дождь со снегом. На территории региона сохранится тёплая погода.

Согласно прогнозу, опубликованному на сайте регионального управления МЧС, осадки в Рязани и области ожидаются днём и ночью, местами гололёд, налипание мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -3,+2°С, в Рязани -1,+1°С, днём -1,+4°С, в Рязани 0,+2°С.