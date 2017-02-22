26 февраля под Рязанью вновь пройдёт зимний рыбатлон

К участию на Кубок «Окской Жемчужины»-2017 приглашаются все желающие, независимо от возраста, пола и рыболовно-лыжных возможностей.

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В воскресенье, 26 февраля, с 13.00 в 5 км от Рязани между селами Шумашь и Поляны на озере Жидень на территории ТРК «Окская Жемчужина» пройдут очередные соревнования по зимнему рыбатлону. К участию на Кубок «Окской Жемчужины»-2017 приглашаются все желающие, независимо от возраста, пола и рыболовно-лыжных возможностей. В команде – рыбак и лыжник. Регистрация команд проходит на главной странице сайта rybatlon.ru, участие – бесплатное!

Правила в зимнем рыбатлоне прежние – рыбак должен поймать две любые рыбы, лыжник – пробежать два круга по полтора км, между ними происходит передача эстафеты. Снасть и наживка у рыбака – абсолютно любая. Призов партнёры соревнований и организаторы обещают вновь много – спальный мешок, газовые горелки, мультиинструмент, походный набор, ящик кильки, набора блесен и балансиров, абонементы а аквапарк «Горки», номер в отеле «Берега»…!

До места проведения соревнований и обратно вас сможет доставить бесплатный автобус (от ТЦ «Круиз»). Полное расписание бесплатных автобусов смотрите здесь .

Расписание Кубка «Окской Жемчужины» по зимнему рыбатлону-2017

12:00 – бесплатный автобус от ТЦ «Круиз»

13:00 – регистрация команд на месте. Выдача стартовых номеров.

14:15 – старт

15:45 – завершение ловли. Штрафные круги.

16:15 – награждение.

17:30 – бесплатный автобус до ТЦ «Круиз»

Генеральный партнёр – ТРК «Окская Жемчужина»

Главный партн р – Рыболовный Центр «ОК-62» в «Глобусе».

Организация и проведение соревнований – «КБ Праздников».

Официальные партнёры – компания «Рекламные штучки», сеть магазинов «Твой скутер», салон-магазин «Флёр де Ви. Цветы&Шары», Тир/Оружейный магазин «Ворошиловский Стрелок», Рыболовный Клуб «Время провождения - Рыбалка», Торговая Марка «Mister Rybkin».

Генеральные информационные партнёры – информационное агентство «7 новостей», «Авторадио» в Рязани-102.0 FM, РЕН-ТВ-Рязань, канал ТКР, газета «Мещёрская сторона», газета «PRO Город Рязань», журнал «Телесемь».

Соревнования проходят при поддержке Министерства молодёжной политики, физической культуры и спорта Рязанской области.