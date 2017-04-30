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http://7info.ru/news/main/1_maja_v_rjazani_budet_otlichnaja_pogoda/

1 мая в Рязани будет отличная погода
В ночь в Рязани будет до +12 градусов, днём – +23…+25 градусов. 

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В понедельник, 1 мая, в День весны и труда в Рязани и области ожидается хорошая погода. Прогноз синоптиков на завтра размещён на сайте ГУ МЧС России по Рязанской области.

Осадков в праздничный день не ожидается, ветер будет юго-восточный скоростью 6-11 метров в секунду.

В ночь в Рязани будет до +12 градусов, днём – +23…+25 градусов. 