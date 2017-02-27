В Рязанской областной филармонии отметили Масленицу

Зрителям рассказали о старинных традициях праздника и провели мастер-класс по выпечке блинов.

Концертный зал

В субботу, 25 февраля, Рязанская областная филармония пригласила гостей на Масленицу. Вниманию зрителей была представлена красочная программа с задорными песнями и плясками, и конечно, с вкусными угощениями.

Участниками концерта стали Государственный академический Рязанский русский народный хор имени Е. Попова, детская студия Рязанского народного хора, квартет русских инструментов «Парафраз», ансамбль «Братцы-Рязанцы» и заслуженная артистка России Лариса Голикова.

Неожиданным сюрпризом для публики стало масленичное развлечение «Медведя водить», где медведь и песни пел, и хоровод водил, да зрителей веселил

В этот вечер в фойе филармонии гостям были предложены и современные развлечения - фотосессия в народных костюмах, викторина «Блин кушай, а вопрос слушай».

Заслуженный артист России Владимир Ивашкин и Станислав Ивкин устроили показательное выступление по выпечке. Блины, приготовленные солистами хора, разлетались мгновенно.

Сайт Рязанской областной филармонии.