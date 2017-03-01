В Рязани выступила обладательница премии «Грэмми» Екатерина Лёхина

Вместе с Алексеем Неклюдовым и Рязанским губернаторским симфоническим оркестром певица пригласила горожан в путешествие по страницам любимых опер.

Концертный зал

Во вторник, 28 февраля, на сцене Рязанской филармонии впервые выступили Екатерина Лёхина и Алексей Неклюдов в сопровождении Рязанского губернаторского симфонического оркестра (художественный руководитель и главный дирижер Сергей Оселков). Концерт прошёл в рамках абонемента «Viva Opera!», благодаря которому рязанцы уже успели познакомиться с такими звездами оперной сцены, как Д. Корчак, В. Ладюк, В. Гимадиева, А. Кулаева, А. Татаринцев и другими.

Обладательница премии Grammy в номинации «Лучшая оперная запись – 2011» за роль принцессы Клеманс в опере финского композитора Кайи Саариахо «Любовь издалека» Екатерина Лёхина ведет активную творческую деятельность. Помимо оперной карьеры она успела принять участие в финале программы «Точь-в-точь» на Первом канале, исполнила хиты советской и зарубежной эстрады 70-х в программе «Романтика романса» на телеканале Культура. Недавно певица приобрела новый опыт – озвучила одного из героев нового диснеевского фильма «Красавица и чудовище».

Лауреат международных конкурсов Алексей Неклюдов - постоянный участник гастролей и концертов Национального филармонического оркестра России под управлением художественного руководителя и главного дирижёра Владимира Спивакова. Солиста Московского театра «Новая Опера» им. Е.В. Колобова с Рязанью связывает участие в IV Открытом конкурсе юных вокалистов имени Александра Пирогова (I премия, 2007).

Название программы «По страницам любимх опер» полностью оправдано. Гости вечера смогли услышать произведения Ж. Массне, Ш. Гуно, Г. Доницетти, П. Чайковского, Н. Римского-Корсакова, В. Беллини и Дж. Верди, а также получить массу положительных эмоций.

В абонементе «Viva Opera!» этот концерт стал заключительным. Но уже в следующем сезоне рязанцев ждут встречи с солистами Государственного академического Большого театра России Агундой Кулаевой, Алексеем Татаринцевым, Еленой Зеленской и Андреем Григорьевым, сообщает сайт Рязанской областной филармонии.