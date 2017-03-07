В Рязани впервые выступило трио «Меридиан»

После зимних холодов так хочется тепла и солнца. Но ничто не согреет душу сильнее, чем старые добрые песни.

Концертный зал

В среду, 1 марта, в Рязанской филармонии выступило трио «Меридиан». После зимних холодов так хочется тепла и солнца. Но ничто не согреет душу сильнее, чем старые добрые песни. Участники трио - заслуженная артистка РФ Надежда Лукашевич (Бруштейн), Алексей Подшивалов и заслуженный артист РФ Николай Сметанин - справились с этой задачей на отлично.

В Рязани коллектив выступал впервые. В его репертуаре - композиции, которые давно стали хитами, среди них «Я тебя никогда не забуду», «Старый клён», «Прекрасное далёко», «на Тихорецкую» и многие другие. За плечами музыкантов сотрудничество с такими известными композиторами, как Евгений Крылатов, Александра Пахмутова, съемки в телепрограммах «Песня года», «Голубой огонёк», «Утренняя почта», «Смак», а также участие в кинофестивале «Кинотавр».

Подлинным учителем ансамбля стал Микаэл Таривердиев. Коллектив под руководством выдающегося композитора подготовил большую программу из его произведений, участвовал в совместных выступлениях.

Рязанцы смогли услышать совершенство трёхголосия, неожиданные аранжировки, полетный выразительный вокал и виртуозную соло-гитару.

Особенными гостями вечера стали представители «Всероссийского общества слепых», которые являются частыми слушателями концертов филармонии. Людям с ограниченными возможностями здоровья по зрению филармония традиционно выделяет первый ряд партера.

- Совсем недавно мы были на концерте Валерия Баринова, - делится Нина Рогачёва, - а сегодня вот услышим старые добрые песни. Отличное начало весны!

Сайт Рязанской областной филармонии.