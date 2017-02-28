Рязанская областная филармония отметит день рождения большим концертом

С праздником учреждение культуры приедут поздравить известные рязанцы, посвятившие свою жизнь музыке.

Концертный зал

В субботу, 4 марта, Рязанская областная филармония отметит день рождения. О том, как пройдёт праздник, рассказала на брифинге во вторник, 28 февраля, директор Галина Соколова.

– Мы сложили программу из выступлений рязанцев, которые учились в школе искусств, музыкальных школах, музыкальном колледже, а теперь достигли высот в искусстве, – сказала Галина Соколова.

В этот день на сцене филармонии выступит Рязанский губернаторский симфонический оркестр под управлением Сергея Оселкова. Солистами станут Игорь Морозов, ныне – солист музыкального театра «Геликон-опера», а также Антон Белоусов, Полина Борисова, Екатерина Кичигина, Евгения Кузнецова, Николай Пестов и Екатерина Рождествина, Елена Семёнова и Софья Цыганкова. В концерте прозвучит музыка Чайковского, Бетховена, Сарасате, Рахманинова, Верди, Римского-Корсакова и других.

Начало концерта – в 17.00. Билеты продаются в кассах филармонии.