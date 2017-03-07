Рязанская филармония отметила день рождения

В этот вечер прозвучала музыка Чайковского, Бетховена, Сарасате, Рахманинова, Верди, Римского-Корсакова и других композиторов в сопровождении Рязанского губернаторского симфонического оркестра под управлением художественного руководителя и главного дирижера Сергея Оселкова.

Концертный зал

В субботу, 4 марта, на сцене концертного зала Рязанской филармонии выступили артисты, чей творческий путь начался в Рязани: Антон Белоусов (фортепиано), Полина Борисова (скрипка), Екатерина Кичигина (сопрано), Евгения Кузнецова (меццо-сопрано), Игорь Морозов (тенор), Николай Пестов (фортепиано), Екатерина Рождествина (сопрано), Елена Семёнова (скрипка), Софья Цыганкова (сопрано).

В этот вечер прозвучала музыка Чайковского, Бетховена, Сарасате, Рахманинова, Верди, Римского-Корсакова и других композиторов в сопровождении Рязанского губернаторского симфонического оркестра под управлением художественного руководителя и главного дирижера Сергея Оселкова.

Также состоялось премьерное исполнение произведений уроженца Рязанской области, выпускника Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова композитора Леонида Еремина.

Артисты выступали в стенах филармонии еще в юном возрасте и помнят свои ощущения до сих пор - некоторые с чувством ответственности и радости, другие же с волнением и трепетом. Несмотря на столь плотные графики, артисты любят и выступают в родном городе с большим удовольствием, особенно когда в зале присутствуют знакомые лица.

Такой концерт можно назвать уникальным. Молодые исполнители активно выступают не только в России, но и за рубежом, являются лауреатами и призёрами российских и международных конкурсов, и всё же они смогли найти время и поздравить Рязанскую филармонию с днём рождения самым лучшим способом – музыкальным!

Сайт Рязанской областной филармонии.