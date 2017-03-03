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http://7info.ru/news/koncertnyj_zal/ria_7_novostej_podvelo_itogi_rozygrysha_biletov_na_programmu_rjazan_masterovaja/

РИА «7 новостей» подвело итоги розыгрыша билетов на программу «Рязань мастеровая»
Концерт состоится в областной филармонии в ближайшее воскресенье.

Концертный зал   75

РИА «7 новостей» подвело итоги розыгрыша билетов на программу с участием заслуженного  деятеля искусств РФ Павла Любимцева и Рязанского хора «Рязань мастеровая». Розыгрыш проводился в рамках проекта «Концертный зал».

Победителем нашего розыгрыша стала Ольга Шувалова, которая правильно назвала танцевальную сюиту хора, посвящённую промыслам рязанской земли – «Рязанские ремёсла». Остальных участников нашего розыгрыша просим не расстраиваться и приглашаем принять участие в следующих наших викторинах, которые состоятся совсем скоро. Вы сможете стать обладателем билетов на яркие интересные концерты Рязанской филармонии.

 

 