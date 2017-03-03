РИА «7 новостей» подвело итоги розыгрыша билетов на программу «Рязань мастеровая»

Концерт состоится в областной филармонии в ближайшее воскресенье.

Концертный зал

РИА «7 новостей» подвело итоги розыгрыша билетов на программу с участием заслуженного деятеля искусств РФ Павла Любимцева и Рязанского хора «Рязань мастеровая». Розыгрыш проводился в рамках проекта «Концертный зал».

Победителем нашего розыгрыша стала Ольга Шувалова, которая правильно назвала танцевальную сюиту хора, посвящённую промыслам рязанской земли – «Рязанские ремёсла». Остальных участников нашего розыгрыша просим не расстраиваться и приглашаем принять участие в следующих наших викторинах, которые состоятся совсем скоро. Вы сможете стать обладателем билетов на яркие интересные концерты Рязанской филармонии.