Обладательница премии «Гремми» споёт для рязанцев

Екатерина Лёхина выступит на сцене филармонии в дуэте с Алексеем Неклюдовым в сопровождении Рязанского губернаторского симфонического оркестра.

Концертный зал

Во вторник, 28 февраля, на сцене Рязанской областной филармонии выступит приглашённая солистка Большого театра Екатерина Лёхина. В нашем городе она выступит вместе с коллегой, тенором Алексеем Неклюдовым в сопровождении губернаторского симфонического оркестра под управлением Сергея Оселкова.

Вниманию зрителей будет представлена программа «По страницам любимым опер», включающая известные и любимые арии и дуэты. Для гостей вечера в исполнении солистов прозвучат партии из «Ромео и Джульетты», «Любовного напитка», «Травиаты», русские и итальянские песни. Рязанские меломаны смогут оценить красоту голоса Екатерины Лёхиной, уже покорившей Европу. Таланту исполнительницы рукоплескали публика ведущих концертных площадок мира - в Рязани она выступит практически сразу же после своего скандинавского турне, где её партнёром был легендарный Андреа Бочелли.

- Я буквально вчера прилетала с гастрольного тура по Скандинавии, который стал новой ступенькой в моей карьере. Я выступала вместе с Андреа Бочелли. Должна сказать, что Бочелли - великий певец и высочайшего уровня профессионал, который может петь и оперу и поп-музыку. Я каждый концерт стояла и пока ждала своего выхода, смотрела на него, как публика его принимает - он мега-звезда,- рассказала Екатерина Лёхина журналистам.

Новым витком в карьере певицы стало и получение премии «Грэмми». Обладательницей престижной музыкальной награды Екатерина Лёхина стала за лучшую оперную запись сочинения финского композитора Кари Саарьяхо «Любовь издалека». Произведение, написанное современным композитором, повествует о далёком прошлом.

- Трубадур придумал себе образ девушки - поверил в него и влюбился, ни разу не увидев её и не зная, существует ли эта принцесса в реальности. Он слагал ей песни и стихи. Однажды пилигрим встречает принцессу Клеманс и рассказывает о любви трубадура. Она приходит в негодование, ведь они незнакомы. Позже герои встречаются, трубадур прибывает на корабле смертельно больной и умирает у Клеманс на руках. В финале героиня или умирает, или сходит с ума - эту сильную сцену можно трактовать по-разному, - пояснила Екатерина Лёхина.

В опере певица исполнила партию принцессы Клеманс. Подобные, царственные, образы, призналась исполнительница, - не редкость для неё.

- Есть певицы, которые по комплекции, по внешности и по голосу - субретки, служанки, не героини, а у меня достаточно часто получается, что я либо принцессу, либо богиню играю. По амплуа мне героини больше подходят, не наивные девочки, - отметила певица.

За рубежом на сцене Екатерина Лёхина воплотила образ богини охоты Дианы, однако сама она мечтает о вполне земных, но неоднозначных героинях.