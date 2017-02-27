Музыкальный театр «На Басманной» представил рязанцам «Кота в сапогах»

Концерт состоялся в рамках абонемента «Детский музыкальный театр», который вот уже несколько сезонов радует гостей филармонии яркими и свежими постановками от ведущих музыкальных театров России.

Концертный зал

В пятницу, 24 февраля, впервые в Рязанской филармонии, состоялось выступление Музыкального театра «На Басманной». Коллектив представил юным рязанцам самую броскую и оригинальную постановку из своего репертуара – мюзикл «Кот в сапогах».

Концерт состоялся в рамках абонемента «Детский музыкальный театр», который вот уже несколько сезонов радует гостей филармонии яркими и свежими постановками от ведущих музыкальных театров России. Спектакли, интересные всем возрастам, – отличный повод провести время с младшими членами семьи и получить много новых впечатлений.

Всем известная история великого поэта и сказочника Шарля Перро о ловком и умном коте получила продолжение в остроумном сценарии российских сказочников С. Прокофьевой и Г. Сапгира.

Нестандартный подход к сюжету заставил не только детей, но и взрослых с интересом следить за тем, что происходит на сцене. Настоящая музыкальная феерия удалась и благодаря музыке Ю. Алябова, которая не давала отвлечься от спектакля даже самым маленьким и неусидчивым зрителям. А костюмы, созданные Н. Спасской, поражали воображение яркостью красок.

Кот в исполнении А. Кольцова пел, танцевал, мурчал и хитрил, но только для того, чтобы помочь своему хозяину Жаку-Простаку (А.Петиш) воссоединиться с любовью всей своей жизни Принцессой-Недопринцессой (Д. Каденская). А устрашающий рев Людоеда в исполнении П. Бадраха заставил юных гостей спектакля затаить дыхание и по-настоящему переживать за судьбы героев.

Естественно, добро победило зло, как и бывает в сказках. Людоед был повержен Котом, а Жак женился на Принцессе, и жили они долго и счастливо. А зрители, несомненно, получили массу удовольствия и радости.

Сайт Рязанской областной филармонии.