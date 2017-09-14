Команда РИА «7 новостей» заняла второе место по итогам спартакиады работников СМИ

Директор РИА «7 новостей» Алексей Жеглов и выпускающий редактор РИА «7 новостей» Никита Брыкин стали первыми в соревнованиях по плаванию в своих возрастных категориях.

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В четверг, 14 сентября, в Рязани завершилась первая спартакиада работников СМИ. В ней приняли участие представители отдела по связям со СМИ администрации города Рязани, следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области, газет «Рязанские ведомости», «Комсомольская правда» и РИА «7 новостей».

В СК «Фаворит» проходили соревнования по стрельбе из пневматического ружья. Директор РИА «7 новостей» Алексей Жеглов занял первое место среди мужчин, а старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Рязанской области Анжелика Евдокимова была самой меткой среди женщин.

В бассейне «Аквамед» состоялись соревнования по плаванию. Директор РИА «7 новостей» Алексей Жеглов и выпускающий редактор РИА «7 новостей» Никита Брыкин стали первыми в своих возрастных категориях.

По итогам спартакиады команда РИА «7 новостей» заняла второе место. Первыми стали журналисты «Рязанских ведомостей», на третьем – «Комсомольская правда».