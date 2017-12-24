В чём встречать Новый год

Как выбрать наряд для празднования Нового года, расскажет модный дизайнер Оля Крамс.

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В Новый год так хочется блеска, радости и веселья. Важным трендом в этом году стало металлизированное покрытие. Золотая и серебряная ткань или ткань с пайетками как нельзя лучше подойдут при выборе наряда для встречи Нового года. К тому же, такую одежду можно надеть и в повседневной жизни.

Что стоит учесть при выборе наряда?

1. Место празднования. Ведь то, в чём уместно пойти на сумасшедшую вечеринку, вряд ли подойдёт для корпоративного мероприятия.

2. Фасон. Чем «сложнее» и вычурнее ткань, тем проще должен быть крой. Иначе платье будет выглядеть чересчур нарядным и претенциозным, не говоря уже о безвкусице.

3. Фигуру. Худеньким девушкам подойдут яркие и крупные пайетки, прилегающий силуэт. Девушкам и женщинам с объёмными формами стоит выбирать свободный фасон и приглушенный блеск ткани.

4. Цветотип. Золотые наряды предпочтительны для девушек с тёплым оттенком кожи и волос, а серебро хорошо подойдёт для холодного цветотипа.

Разберём с примерами, что надеть на различные мероприятия.

Итак, вы собираетесь на корпоратив. Откажитесь от слишком короткой юбки и глубокого декольте. Отдавайте предпочтение свободным и строгим силуэтам. Это могут быть платья, жакеты, юбки и брюки.

Вас пригласили на вечеринку в клуб. Тут можно позволить себе и экстремальное мини, и облегающий силуэт, и платье-комбинацию, и крупные пайетки, и юбку в комплекте с майкой-алкоголичкой. Такой наряд будет смотреться хорошо на молоденькой и хрупкой девушке.

Если вы планируете отмечать Новый год в ресторане, то хорошо будет смотреться вечерний наряд прилегающего силуэта, с глубоким декольте и длинной юбкой. Можно надеть и коктейльное платье, все зависит от степени официальности мероприятия - чем официальнее, тем длиннее платье или юбка.

Новый год — семейный праздник, и многие отмечают его дома или за городом. Повседневная обстановка ещё не повод отказаться от новогоднего наряда, есть множество вариантов интересных комплектов: блестящие брюки или юбка с уютным свитером, комбинезон, платье в спортивном стиле или свободного фасона, золотой бомбер с брюками, серебряный свитшот с юбкой. Уютно и практично.

Блестящий наряд и полная фигура - опасное сочетание. Стоит учесть, что блеск обязательно прибавит несколько лишних килограммов, поэтому, если вы хотите выглядеть стройнее, выбирайте более приглушенный блеск или тёмные цвета, свободные силуэты. Сделайте акцент на декольте и плечи. Если есть талия, подчеркните её.

Что делать, если хочется быть в тренде, но нет желания надевать блестящий наряд? В таком случае стоит обратить внимание на металлизированные обувь или сумочку.



Ещё несколько лет назад платье с пайетками или из золотой ткани после праздника "поселилось" бы на дальней полке шкафа. Потому что представить, как носить эту вещь в повседневной жизни, было сложно. Благодаря тому, что сегодня в тренде металлизированные ткани и аксессуары, блестящий новогодний наряд вы сможете надевать и после праздника. Яркие и вызывающие вещи хорошо миксовать с чем-то нейтральным или противоположным по стилистике. Вещи в стиле Casual или спорт справятся с этим очень хорошо. Брюки и юбки комплектуйте с простыми футболками, белыми и цветными рубашками, свитерами, свитшотами и водолазками, куртками и пальто. Из обуви выбирайте кроссовки, кеды, босоножки, туфли-лодочки, полуботинки, челси. Сумку стоит брать среднего и малого размера: это может быть клатч, небольшой рюкзак, сумка кросс-боди.

Платье стоит нейтрализовать, надев на него жакет, пальто, куртку, бомбер или свитер. Интересный и смелый вариант получится, если надеть платье поверх джинсов или брюк.

Яркий и блестящий верх хорошо сочетается с белыми юбкой или брюками, с джинсами и простыми футболками.

Как видите, вариантов блестящих нарядом множество, как для разного типа мероприятия, так и для повседневной жизни. Не стоит бояться блеска, стоит правильно и грамотно его использовать. И если вы категорически не принимаете блеск в любом виде, будь то одежда или аксессуары, то выбирайте праздничный наряд любимого цвета и силуэта. Самое главное быть в прекрасном настроении!



