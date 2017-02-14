Туристический центр «Остров сокровищ» предлагает приобрести тур по выгодным ценам

Экономить на своем отдыхе – это не правильно! Правильно – покупать туры заранее!

Акценты

Туристический центр «Остров сокровищ» предлагает приобрести тур по выгодным ценам, воспользовавшись специально разработанной программой «Раннее бронирование».

Плюсы специальной программы:

– огромный выбор направлений, рейсов, отелей по сниженным ценам (экономия до 45%);

– свобода выбора (без затрат за три и более недели до поездки вы можете поменять страну, изменить дату отъезда и приезда);

– чем раньше вы воспользуетесь «ранним бронированием», тем большую выгоду получите (мы начислим вам бонусы на клубную карту: за каждый месяц 2% от цены договора).

Экономить на своём отдыхе – это не правильно! Правильно – покупать туры заранее!

Специальное предложение:

Турция с 12.06.17

10 дней,

Concordia Celes Hotel 5*,

UAI - Ультра Все Включено,

28300.00 RUB с человека

Цена окончательная без доплат!

Вылет из Домодедово.

Раннее бронирование

Все подробности можно узнать по телефону (4912) 9-75-75-9 или по адресу г. Рязань, ул. Соборная, д. 15А (ТЦ «Малина»).