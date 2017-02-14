Туристический центр «Остров сокровищ» предлагает приобрести тур по выгодным ценам
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Экономить на своем отдыхе – это не правильно! Правильно – покупать туры заранее!
Туристический центр «Остров сокровищ» предлагает приобрести тур по выгодным ценам, воспользовавшись специально разработанной программой «Раннее бронирование».
Плюсы специальной программы:
– огромный выбор направлений, рейсов, отелей по сниженным ценам (экономия до 45%);
– свобода выбора (без затрат за три и более недели до поездки вы можете поменять страну, изменить дату отъезда и приезда);
– чем раньше вы воспользуетесь «ранним бронированием», тем большую выгоду получите (мы начислим вам бонусы на клубную карту: за каждый месяц 2% от цены договора).
Экономить на своём отдыхе – это не правильно! Правильно – покупать туры заранее!
Специальное предложение:
Турция с 12.06.17
10 дней,
Concordia Celes Hotel 5*,
UAI - Ультра Все Включено,
28300.00 RUB с человека
Цена окончательная без доплат!
Вылет из Домодедово.
Все подробности можно узнать по телефону (4912) 9-75-75-9 или по адресу г. Рязань, ул. Соборная, д. 15А (ТЦ «Малина»).