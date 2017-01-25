Студенты без Татьянина дня

Были годы, когда рязанские периодические издания и словом не упоминали о Татьянином дне как развесёлом студенческом празднике.

Акценты

Мы свыклись с тем, что 25 января, в день святой великомученицы Татьяны, российские студенты отмечают свой излюбленный праздник. Кажется, что так было в России всегда – и в советскую эпоху, пору торжества всем доступного высшего образования, и в царской России, и даже в Древней Руси. Однако знакомство со старыми рязанскими печатными изданиями показывает парадоксальную вещь – были годы, когда студенты Татьянин день или не отмечали, или информация об этом не попадала на страницы газет.

Как Татьянин день стал праздником студенчества

История того, как Татьянин день стал праздником студенчества, широко известна. Сложилось так, что 25 января 1755 года, в день святой великомученицы Татьяны (знатной римлянки, принявшей мученическую смерть за веру Христову, творившей молитвами чудеса и своей стойкостью призвавшей в христианство ещё 8 человек, казнённых вместе с нею) российская императрица Елизавета Петровна подписала «Указ об учреждении в Москве университета из двух гимназий». Церковь здания Московского университета была освящена в честь святой Татьяны.

Первоначально московские студенты чтили память мученицы торжественными молебнами и хоровыми песнопениями в храмах. Доподлинно неизвестно, когда этот праздник утратил религиозную торжественность и обзавёлся более светскими, более весёлыми традициями. Скорее всего, в этом сыграл роль другой императорский указ, подписанный Николаем I – о праздновании Дня студента в день подписания указа об открытии московского университета. Так церковный праздник «слился» со студенческим.

Уже в середине XIX века в России отмечали Татьянин день не совсем, скажем так, благочестиво.

«В этот день толпы студентов до поздней ночи ходили по Москве с песнями, ездили, обнявшись, втроем и вчетвером, на одном извозчике и горланили песни. Хозяин "Эрмитажа", француз Оливье, отдавал студентам в этот день свой ресторан для гулянки... Пели, говорили, кричали... Профессоров поднимали на столы... Ораторы сменялись один за другим», - пишет авторитет, которому можно доверять – Влас Дорошевич, журналист, публицист и фельетонист, один из известнейших представителей журналистской профессии в дореволюционной России. В этот день студиозусам не возбранялось ничего - буйные пирушки, розыгрыши почтенных профессоров, катания на санях и заигрывания с милыми барышнями, носящими имя святой покровительницы университета (и не только с Татьянами!).

Считается, что традиция шумного гуляния на Татьянин день возникла в Москве у студентов университета, но с течением времени распространилась на другие университетские города.

Драматург Александр Амфитеатров, да и другие писатели и журналисты старой России, тоже оставили нам художественные свидетельства о том, как «отрывались», говоря современным языком, студенты на Татьянин день. Но воспоминания писателей – одно дело, а периодические издания – несколько другое.

«Подвижные» и «неподвижные» праздники

На сайте национальной электронной библиотеки доступен ряд одинаковых изданий, осуществляемых до революции типографией братства св. Василия в Рязани: так называемых «Календарей-ежегодников».

Наугад, как подготовленный к экзамену студент берёт билет, откроем любой из этих сборников, в которых, между прочим, более 130 страниц. Название «Календарь-ежегодник» намекает на «подневную» подачу информации. Что-то поведает он о Татьянином дне, празднике студенчества, каковое, как мы увидим и из содержания ежегодника, в России становится всё многочисленнее?.. Об одном из тех праздников, которыми начинается год?..

Согласно титульной странице ежегодника,он содержит множество ценных сведений: «Российский императорский дом», «Табель на 1903 год», «Неприсутственные дни», «Посты», «Общие Апостольские и Евангельские чтения», «Неподвижные праздники», «Подвижные праздники», «Месяцеслов» и многое другое. Однако открывается ежегодник… даже не императорским домом. На первой странице красуется реклама страхового общества «Россия», дислоцированного на Большой Морской улице в Санкт-Петербурге. Фамилия страхового агента «России» в Рязани была Родзевич, а жил он, следует из той же рекламы, на Астраханской улице (ныне улица Ленина) в собственном доме. Неплохо, видимо, кормило тогда страхование «жизни, от несчастных случаев, транспортов, от огня» и даже «стёкол от излома и разбития»!..

Особо подчёркивается в рекламе, что «Россия» имеет свои представительства в каждом крупном городе страны.

Такой же чести – «открыть» календарь 1903 года – удостоились «Бетонно-мозаичное производство наследников И.М. Селиванова, Рязань, Московская, собственный дом» (теперь Первомайский проспект), магазин музыкальных инструментов Семёна Кессельмана без адреса –видно, все в Рязани и так знали, где расположено это чудо чудное (на Почтовой улице, в самом сердце города) и «Механическая мастерская» П. Виттенберга, производящая «новый велосипед “Орёл”» (на Московской улице). А также бакалейная торговля Шульгиных на Почтовой улице, предлагавшая, помимо всего прочего, «хороший сорт церковного эриванского вина от 5 руб. до 16 руб. за ведро». За такую цену ведро хорошего эриванского (армянского) вина мы бы и сейчас купили, да система ценообразования непоправимо изменилась…

Рекламой занято в целом 10 начальных страниц ежегодника, да ещё примерно столько же в конце. Кстати, на фото реклама Рязанского завода сельскохозяйственных машин. Не те ли корпуса рекламировали, что стояли в центре города, а год назад разрушены?..

Рекламой ежегодник начали – ею же и закончили. Изо всей полезной информации она самая полезная! Не правда ли, принцип формирования рязанских изданий не сильно изменился за 114 лет?.. Несмотря на то, что теперь на печатных трудах не ставится грозная надпись: «Печатать дозволяется. Цензор Г. Бартенев».

Но к делу, то есть к Татьянину дню. Дойдёт ли ежедневник до этого праздника?

Прежде всего, он доходит до тезоименитств, то есть личных праздников (именин) всей императорской семьи с чадами, домочадцами и близкими и дальними родственниками. Такая дотошность в перечислении императорской фамилии, должно быть, сослужила ей скверную при новой власти – из открытых источников узнавали всех… Но об этом в 1903 году ещё никто не думал.

Далее называются неприсутственные дни, то есть те, которые мы сегодня назвали бы «общевыходными» - когда различные «присутствия», то бишь казённые учреждения, не работали. Как легко заметить, к ним относятся не только крупные церковные праздники, такие, как Богоявление либо Сретение, но и тезоименитства императора Николая, императрицы Александры и вдовствующей императрицы Марии Фёдоровны, матери последнего российского царя (22 июля), а также дни рождения венценосных особ. Отдельным неприсутственным днём значится «Священное коронование их императорских величеств» - 14 мая.

В общем, царская фамилия давала простому люду много поводов для радости – хотя бы для отдыха. Впрочем, как знать, возможно, кому-то лишний «неприсутственный» день, напротив, радости не добавлял – например, просителю с жалобой…

Татьянин день не значится «неприсутственным» днём. Не упомянут он и в списке «Неподвижные «непереходящие» праздники Господни, Богородничные и некоторых святых». При том, что испокон веков является, как в церковной, так и в светской ипостаси, праздником непереходящим, празднующимся строго 25 (по старому стилю 12) января. Стало быть, с точки зрения церкви, к числу важнейших религиозных праздников года он не относился.

Упомянут «Татьянин день» только в росписи всех дней января, посвящённых тому или иному святому. И то не как день студенчества, а как «12, вс. память мч. Татианы». Наряду с «мч. Петра, св. Саввы, пр. Евпраксии».

«Справочник для поступающих в вузы» дореволюционного образца

Раз уж великомученица Татьяна не удостоилась, в царской России, ни «неприсутственного» дня, ни даже отдельной графы в церковном календаре, такое несолидное действо, как студенческие гулянья, вряд ли могли найти себе место на страницах «Календаря-ежегодника». По мере листания его электронных страниц понимаешь, что делался он отнюдь не для увеселения горожан. Такой задачи, чтобы публике «было, что почитать перед сном» его создатели себе просто не ставили. Рассказав о важнейших с точки зрения самодержавия и православия праздниках, ежедневник переходит к не менее строгой деловой информации. Это подробнейший отчёт, что представляла собой Рязанская губерния в начале ХХ века.

Роспись церквей и благочинных Рязанской губернии; роспись учреждений Рязани с адресами и графиками приёма – от губернатора и Министерства внутренних дел до Рязанского лесохранительного комитета (Большая улица, дом Часоводова). Не могу доподлинно сказать, что это теперь за улица, но однозначно не та, которая есть сегодня на карте Рязани, за Кальным. Военное министерство, министерство народного просвещения, духовное ведомство и многие другие ведомства нашли своё «отражение» на страницах «Календаря-ежегодника». По сути, это были старые рязанские «Желтые страницы». Очень интересно, по какому принципу формировались тома ежедневников, и какую роль в их финансировании играла реклама?..

Но, хотя и «умолчав» от слова «совсем» о Татьянином дне как студенческом празднике, «Календарь-ежегодник» 1903 года имеет касательство к российскому студенчеству. И довольно серьёзное.

Солидный блок страниц в середине издания содержит подробную информацию о рязанских учебных заведениях. В каждом случае рассказывается о курсе обучения, требованиях к поступающим, списке документов, которые надо предъявить при поступлении, возможности получения стипендии и «выгодах» обретения такого образования. Скажем, выпускники ремесленных училищ пользовались «правами, по отбывании воинской повинности, соответственно их общему образованию.

Начинаются сведения с уездных училищ (трёхклассных), далее следуют городские училища (1, 2, 3 и 4-классные), ремесленные училища, гимназии и прогимназии. Чем солиднее учебное заведение, тем больше информации о нём даётся. В разделе о прогимназиях не забыты и граждане, получающие домашнее образование – они имели право по письменному прошению родителей сдавать экзамены в гимназии за пустяковый взнос – 10 рублей один экзамен. Впрочем, один год обучения воспитанника в Рязанской губернской гимназии или прогимназии стоил 50 рублей. А если с пансионом, то есть с проживанием гимназиста при учебном заведении на всём готовом – 300 рублей. Плата за то и другое вносилась вперёд каждое полугодие. Понимаешь, откуда взялось убеждение большевиков, что образование – прерогатива только состоятельных, стало быть, классово чуждых и классово вредных людей…

Впрочем, строительные курсы в Москве на Тверской, чья реклама «затесалась» в раздел, брали ещё круче – с учеников по 100 рублей в год, с учениц – по 50. Правда, при этом они были демократичны, так как принимали «взрослых лиц обоего пола не моложе 16 лет без огранич. зван. вероисп. и без обязательного образовательного ценза». То есть лиц обоего пола, всех вероисповеданий и званий, даже без предварительной учебной подготовки, всего-навсего за 100 рублей брались обучить профессии строителя. Видно, и сто лет назад строительное дело было кормящей профессией, но интересно, за какой срок окупался взнос на курсы?

Впрочем, мы увлеклись тем, что сейчас называется «средним специальным образованием», а Татьянин день своим праздником считают, прежде всего, учащиеся вузов. Высших учебных заведений в Рязани на тот момент не было. Может быть, в этом и секрет, почему никак не упомянут Татьянин день в ежедневнике? Но ведь люди-то с высшим образованием в Рязани были! Среди тех же купцов и промышленников на рубеже веков большинство уже имело достойное образование!.. Что бы всем этим владельцам заводов, страховым агентам и изготовителям часов и пенсне не объединиться ради праздничка?.. Об этом ежегодник умалчивает.

«Календарь-ежегодник» приводит желающим стать студентами список иногородних высших духовных (академий) и высших светских (императорских и «просто» университетов) учебных заведений. Обучение в них во всех также было преимущественно платное – от 300 рублей в год для «своекоштных» в Московском университете (где, впрочем, можно было учиться и «на казённый кошт») до 20 рублей за полугодие в Ярославском юридическом лицее. Перечислены и технические, и гуманитарные вузы, и даже Санкт-Петербургские высшие женские курсы, блещущие снобизмом, увы, не вполне аристократическим: из лиц нехристианского вероисповедания к учёбе на них допускалось не более 3 процентов от всего числа учениц.

Информация в ежегоднике подавалась исключительно сухо – только самая необходимая и полезная, без каких-либо эмоций. Не спорю, это был весьма толковый «Справочник для поступающих в вузы». Но где уж в нём найти сведения об излюбленном студенческом празднике!.. Студентов готовили к учёбе и ответственности за неё (неуспеваемость во многих «ссузах» и вузах каралась отчислением, о чём добросовестно предупреждает ежегодник), а не к пирушкам.

Судя по ежегоднику, праздника Татьянин день в Рязани до революции просто не существовало.

Возможно, если бы в Рязани были свои литературные издания, картина городской жизни виделась бы нам через толщу лет иной – более цветистой, живой, непосредственной. Ведь в России в начале ХХ века был «бум» юмористических изданий! Их выходило более 400. На этом фоне выделялись издания сугубо эстетической направленности, сосредоточенные на провозвестии «нового» искусства - «Мир искусства», «Весы», «Золотое руно», «Аполлон» и другие. Впрочем, все они, кроме «Мира искусства», возникли позднее 1903 года… Но все эти журналы выходили в столицах. Если даже их читали в Рязани, то вряд ли пытались воссоздать на местной почве нечто подобное. Во всяком случае, обзор доцента РГУ Ирины Грачёвой «Литература Рязанского края» , при множестве персоналий, о которых рассказывает, о литературных журналах, издаваемых в Рязани до революции, ни словом не упоминает. Возможно, упоминать просто не о чем.

«В помощь агротехническому образованию»

Но если до революции не все периодические издания писали о Татьянином дне, понятно, что после 1917 года из советской прессы любое упоминание о церковном календаре и праздниках, хотя бы номинально связанных с именами святых, исчезает. На место великомученикам, апостолам и праведникам из святцев пришли собственные мученики и пророки. Не избежала участи забвения и Татьяна. Невзирая на то, что её день, особенно в трактовке студентов, был уже совсем не церковным праздником, и невзирая на то, что советская власть была заинтересована в том, чтобы как можно больше правильной рабоче-крестьянской молодёжи получила высшее образование. В вузы в 20-30-е годы лиц «хорошего» (то есть бедняцкого) происхождения принимали вовсе без экзаменов.

Тем не менее, со страниц советских газет «сходит» упоминание о Татьянином дне. Желаете убедиться, насколько прочно? Откроем номер рязанской областной газеты «Сталинское знамя» за 25 января 1941 года (на сайте Рязанской областной научной библиотеки им. Горького).

Великой Отечественной войны ещё нет, а вот педагогический институт в Рязани уже есть, следовательно, есть и студенческое сообщество, и у него, по идее, должен быть свой праздник. Почему бы ему не оказаться 25 января, в день распоряжения об открытии старейшего университета страны? Но редакция «Сталинского знамени» в субботу, 25 января 1941 года, пишет о чём угодно, но не о студентах и не о студенчестве. А упоминания об учёбе хаотично разбросаны по номеру в оригинальных контекстах.

Анонсы на первой полосе газеты отсылают к увлекательнейшим материалам номера: «В честь XVIII Всесоюзной конференции ВКП (б)». «Соревнование в цветной металлургии». «Сводка облземотдела». «Дадим Красной Армии крепкое пополнение». И так далее.

Единственным материалом на полосе, хоть как-то коррелирующимся с неназванным «Татьяниным днём», является заметка «АН Грузинской ССР» (о том, что грузинская Академия Наук становится передовым научным центром, где изучают историю республики, языковедение, этнографию, а заодно флору и фауну). Пожалуй, всем этим не могли заниматься люди, пропустившие в своём развитии этап студенчества… Впрочем, есть ещё крохотные заметки «Учёба участников выставки» - о 10-дневных агротехнических курсах, организованных в колхозе «Красный боец» Спасского района и «В школе ликбеза» - о том, как учительницы Виленской начальной школы в Михайловском районе дают уроки 37 неграмотным колхозникам. О «большой» культуре на передовице напоминает разве что заметка с исчерпывающим названием «52 проекта памятника В.В. Маяковскому».

Продолжают содержание «Сталинского знамени» огромные материалы второй полосы «Классическое творение ленинизма» - в честь 15-летия работы лучшего студента, а также лучшего учёного, лучшего преподавателя, лучшего философа, лучшего марксиста и лучшего ленинца тех времён товарища Сталина «К вопросам ленинизма». А в «подвале», как называли раньше низ газетной полосы, статья «Самоотверженный борец за коммунизм» - к 6-летней годовщине со дня смерти Валериана Куйбышева , председателя комиссии Советского контроля при Совнаркоме СССР на момент смерти. По официальной версии, умер от сердечного приступа 25 января 1935 года. Но у сына дворянина, выпускника кадетского корпуса и Военно-медицинской Академии в Санкт-Петербурге, в 1935 году могла оказаться и «неофициальная» причина для скоропостижного ухода из жизни… О ней газета, разумеется, молчок.

Вся третья полоса «Сталинского знамени» посвящена образованию, но не студенческому. Это огромная, с графиками, таблицами и диаграммами статья «Хорошие семена – основа высокого урожая» под рубрикой «В помощь агротехническому образованию». Насколько можно судить, речь в статье не о теории, а о практике агротехники. Но и то хлеб!.. Причём в прямом смысле. На столе.

Четвёртая полоса обозревает весь мир, в котором неспокойно: идёт англо-германская война, война в Албании, война в Африке, волнения в Румынии. А во Советском союзе в это время тишь да благодать: Госстрах страхует имущество граждан, рождаются дети и действует книгоиздание (фото). «В помощь молодой матери и работникам детских учреждений вышли из печати и поступили в продажу книги: Конюс Э. «Мать и дитя (спутник родителей)», «Кулинарная книга по детскому питанию», - сообщает газета. Плюс ещё 3 пособия по воспитанию здорового ребёнка.

Рязанское ремесленное училище в это время одолевают хозяйственные заботы. «Пишущую машинку покупает Рязанское ремесленное училище». То ли отчёт, то ли объявление о покупке… А рядом объявление «Вниманию всех заведующих библиотеками Рязанской области. Коллектор (это слово тогда имело не сегодняшний смысл! Оно значило «устройство, что-либо собирающее. – Е.С.) массовых библиотек КОГИЗа (книготоргового объединения государственных издательств) приступил к заключению договоров на снабжение учебниками и литературой библиотек на 1941 год».

Удалось ли выполнить эти договоры, или помешала война – на страницах этой газеты не напечатано, естественно. А всё-таки даже этот сильно идеологизированный газетный номер, «забывший» о том, что выходит в день студента, показывает, что ученье – свет. И его лучи всегда пробиваются через тучи. Пусть даже это преподавание грамоты 37 взрослым людям, не умеющим читать и писать – но постижение мудрости с него и начинается. Или ученье агротехническим премудростям. Без него тоже никуда.

Елена Сафронова