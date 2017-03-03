Следователь Татьяна Володинская: Мне нравится восстанавливать справедливость

За полгода следователь Скопинского межрайонного следственного отдела направила в суд 15 дел и получила благодарность руководителя СУ СК РФ по Рязанской области.

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Если вы встретите эту хрупкую молодую девушку на улице, ни за что не подумаете, что Татьяна Володинская – следователь. Конечно, врача без белого халата мы в толпе прохожих скорее всего тоже не вычислим. Но следователь – это что-то особенное, как в кино: цепкий взгляд, железная воля и так далее. Справедливости ради стоит отметить, что в деле мы нашу героиню не видели, возможно, она во время следственных действий преображается до неузнаваемости. Но в жизни Татьяна Володинская – следователь Скопинского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Рязанской области – молода, прекрасна и очень жизнерадостна.

Татьяна пришла в профессию в июне 2016 года, а уже в декабре получила благодарность от руководителя Следственного управления СК РФ по Рязанской области за добросовестное исполнение служебных обязанностей и высокий профессионализм, а именно – за большое количество направленных в суд дел. Это факт вызывает уважение, даже если вы мало что понимаете в следственной системе. Получить благодарность за такой короткий срок не просто в любой сфере деятельности.

В семье Татьяны Володинской не было людей в погонах. Тем не менее, следователем она мечтала стать со школьной скамьи. Закончив 11-й класс, Татьяна поступила в Академию ФСИН. А на 3-м курсе узнала, что можно стать общественным помощником следователя.

Об этом стоит рассказать отдельно. Сотрудники СУ СК РФ по Рязанской области в рамках профориентационной работы выступают перед студентами, рассказывают о профессии следователя и о том, как им стать. В первую очередь нужно пройти институт общественного помощника. Стать ими могут и студенты, и люди с высшим юридическим образованием. Работа общественным помощником позволяет проверить себя, понять, может ли человек быть следователем, тот ли путь он выбрал. Опытные следователи в это время смотрят на «кандидата», оценивают, готов ли он к работе морально, достаточно ли умственных и физических способностей. Ведь следователю нередко приходится выезжать на место преступления ночью, работать там до утра, а потом допрашивать людей, готовить документы. Бывает, что следователям приходится не спать по пять суток подряд.

Весь этот путь Татьяна прошла как общественный помощник параллельно с учёбой в академии. Первым наставником Володинской был следователь Рязанского межрайонного следственного отдела Артём Александрович Батько.

– Я очень благодарна ему, потому что именно он показал мне эту работу с той стороны, с которой она мне и понравилась. Он давал мне читать прекращённый уголовные дела, объяснял, как они расследуются, разрешал высказывать своё мнение, мы много с ним обсуждали, даже спорили. Это было невероятно интересно и увлекло меня с самых первых дней.

К выезду на первое место происшествия Артём Батько долго готовил Татьяну, объяснял, что это самое сложное для молодого следователя. А она боялась не страшной картины, а что-нибудь забыть, пропустить, не сделать.

После Академии ФСИН Володинская окончила школу молодого следователя, где более детально обучалась приёмам и методам следственной работы, а далее, после успешного прохождения тестирования, была принята в ряды СУ СК РФ по Рязанской области. Татьяну назначили следователем Скопинского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Рязанской области, обслуживающего Скопинский, Милославский, Александро-Невский и Ряжский районы.

Дежурить Татьяне пришлось с первых дней. А первым выездом было убийство.

– Конечно, было очень страшно, когда позвонили из дежурной части и сообщили, что найден труп в лесу. Но я быстро взяла себя в руки, так как знала, на что шла. К тому же передо мной стояло очень много профессиональных задач, и нужно было очень многое сделать, не пропустить, чтобы расследовать преступление по «горячим следам». Со мной выезжал руководитель, он помогал мне не растеряться в первый раз. Дело было достаточно сложное, неочевидное, но раскрыли мы его в течение недели. И в феврале этого года я его направила в суд.

За свою недолгую деятельность следователь Володинская направила в суд уже порядка 15 дел. Спустя полгода, она уже чувствует себя в профессии абсолютно комфортно. А поначалу было много страхов и сложностей. Но это была не боязнь преступников, трупов, физического и морального напряжения. Все тревоги Татьяны были связаны с незнакомой обстановкой, людьми, коллективом, с тем, что она не знала район, в котором пришлось работать, не знала, к кому можно обратиться с тем или иным вопросом. Эти же мысли и чувства посещают любого человека при переходе на новое место работы.

Коллеги мужского пола, по словам Татьяны, никогда не ставили под сомнение её профессиональные качества. Недоброжелательности и скепсиса в свой адрес девушка никогда не замечала. Наоборот, многие стараются помочь, например, донести что-нибудь тяжёлое. Но вопрос: «Зачем девушке работать в этой сфере?» всё-таки задавали.

– Эта работа, конечно, очень сложная: и ночные выезды, и работа с подозреваемыми. Но в то же время, есть и много работы с бумагами. А с этим девушки всегда справляются неплохо. И общение с людьми. Многие охотнее идут на контакт именно с женщиной-следователем, ей проще открыться, что-то рассказать. Поэтому никаких особых проблем только из-за того, что я девушка, у меня не возникает.

Стоит признать, что сегодня женщины-следователи – не такая уж редкость. Важно другое – при такой практически круглосуточной занятости, при огромных физических и моральных нагрузках девушкам-следователям очень непросто создать и сохранить семью. Далеко не каждый мужчина готов смириться с тем, что жена будет пропадать на работе не только днями, но и ночами, а ему придётся взять на себя все заботы о доме и детях. Есть, конечно, и счастливые пары. В основном среди тех – кто успел создать семью в студенческие годы, до полного погружения в профессию.

Татьяне в этом плане повезло. Её избранник – военнослужащий, поэтому ему не нужно объяснять, что такое служебный долг и как важен надёжный тыл.

На увлечения времени у молодого следователя Володинской тоже не остаётся. При такой занятости в редкие минуты свободного времени хочется просто отдохнуть.

– В данный момент моё увлечение – это моя работа. В кино, конечно, могу сходить. Но это бывает довольно редко, – говорит Татьяна. – А что касается встреч с друзьями – большинство из них – мои коллеги, с другими людьми уже меньше общих интересов. Пока не могу сказать, что профессия наложила на меня какой-то отпечаток, что я изменилась, став следователем. Я такая же, как все, только свободного времени меньше.

А всем, кто только выбирает путь и задумывается о профессии следователя, Татьяна советует обязательно пройти школу общественного помощника следователя. Посмотреть и проверить, выдержат ли они эти нагрузки, ведь даже на фотографии с места преступления не все могут смотреть спокойно. Нужно посмотреть, как работает следователь, понять, готовы ли они не спать сутками, выезжать на место преступления ночью, зимой, в мороз, на большие расстояния.

Тем не менее, свою работу Татьяна Володинская очень любит.

– Работа следователя – это людские судьбы, часто – трагические. И мне нравится разбираться в обстоятельствах дела, выяснять картину происшествия, восстанавливать справедливость, доказывать потерпевшим, что мы готовы их защитить!

Беседовала Ирина Бочарова