Серийное убийство

В Рязани участились случаи массовых отравлений собак.

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Скептически всегда относилась к сообщениям в соцсетях о передержках бездомных животных и тому подобного. Жалко, конечно, кошечек-собачек. А что, у людей проблем мало? Но частые случаи гибели «бездомных» собак невольно и меня приблизили к борцам за права животных.

Мишка, Мишка…

Как метис черного окраса завелся в гаражном кооперативе, уже никто не помнит. Но доброго длинношерстного пса Мишку теперь долго не забудут. Нашлись добровольцы, которые пса отвезли в ветлечебницу, привили, надели ошейник, кормили его и часто ласково привечали, приходя в свой гараж. Любили собаку и другие участники гаражного кооператива. И он был добр ко всем, встречал и провожал автолюбителей, сопровождал пешеходов на вверенной ему территории. Но участь пса оказалась печальной – помер Мишка в мучениях. От отравления изониазидом. Это противотуберкуле зный препарат, но в высоких дозах, как и любое лекарственное средство – яд.

Нашли Мишку уже бьющимся в судорогах, с пеной изо рта. Спасти его не удалось. Отправили на вскрытие. Из заключения экспертизы ветлаборатории следует, что смерть пса по кличке Мишка наступила от остановки дыхания вследствие отёка легких. В патологоанатомич еском диагнозе четыре пункта:

Острая застойная гиперемия и отёк легких. Гипертрофия и гиперплазия селезёнки. Токсическая дистрофия печени. Воспаление желудочно-кишечн ого тракта.

Такой же анамнез уже встречался ранее, незадолго до отравления Мишки, у других собак в этом же районе города.

Хорошие такие дворняги

Две белые беспородные сучки прибегали во двор жилого комплекса из трёх многоквартирных домов каждый вечер. В летние жаркие ночи многие открывали нараспашку окна своих квартир. Поэтому звонкие голоса знакомых собак соседи изредка слышали. Но никто их не гнал – голос собаки подавали, только если во двор заглядывал чужак.

– Они нас по машинам узнавали, - рассказывает одна из жительниц ЖК. – И никогда на нас не лаяли.

А зимой Белка и Жулька (так звали собак) провожали многочисленных детишек с их родителями через проезжую часть дороги в сторону лесопарка на прогулку. Так они охраняли своих многочисленных хозяев.

И жильё у собак было. Да какое жильё завидное: метровая утеплённая будка. Стояла недалеко от близлежащих домов так, чтобы не мешать ни жильцам, ни автомобилистам, ни владельцам ближних гаражей. Кормили собак, казалось, все неравнодушные. Для кого-то это дело стало ежедневной привычкой. Помню, один из соседей только во двор въезжал, собаки сразу же появлялись и крутились около него, верно помахивая беспородными хвостами. Дядечка открывал багажник и доставал оттуда сосиски, которыми подкармливал добродушных дворняг. Но это, можно сказать, было для них полдником. Основной же приём пищи – строго около будки, куда приносили еду.

Доверчивые такие собаки были, дружелюбные, верные даже. Дело своё знали: стольких хозяев сразу – попробуй поохраняй. Заботливые люди к ветеринарам их возили, на прививки, стерилизацию. Вроде даже паспорта собакам сделали. Когда сотрудники небезызвестной «Лайки» бездомных животных отлавливали на отстрел, собак укрывали в гаражах. Затем повязали им ошейники и чиповали, чтобы знали, что Белка и Жулька – не бродячие, а вполне приличные, порядочные дворняги.

Теперь Жулька живёт в одном из гаражей – добрые люди приютили. Каждый день её выводят гулять, кормят, но на волю не отпускают. И собака смотрит на мир осиротевшим взглядом, тоскуя по своей мамке Белке. А ещё, наверное, никак не может понять, что существует в этом мире жестокость и зло. Белку отравили. Жульку чудом удалось спасти. Теперь она ждёт настоящего хозяина. Увы, жители многоэтажек не могут приютить животное: тесная квартира – не лучшее жильё для привыкшей к вольной жизни дворняги.

Человеческая просьба

На пустующей уже месяц будке висит объявление: «Собаки здесь больше не живут – их отравили. Белка погибла. Жулька выжила. Ей нужен настоящий дом» и телефон: 8 (910) 644-57-17. Тут же и фото погибшего Мишки…

По факту гибели собак в отделение ОВД Советского района подано заявление. Понятно, что дело это – верный «висяк» (на языке оперов). Но есть надежда хотя бы таким способом разбудить в живодёрах остатки человечности и совести. Писать о том, какие они негодяи и тому подобное, права не имею, и не буду. А вот Жульку взять, у кого есть желание и условия для содержания собаки, попрошу. Скептиков и недоброжелателей просьба – не беспокоить!

Наталья Филина