Секреты долголетия и успеха Рязанского завода ЖБИ-3

Рязанское региональное отделение компании «МегаФон» организовало пресс-тур на Рязанский завод ЖБИ-3.

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25 апреля представители рязанских СМИ в рамках пресс-тура посетили Рязанский завод ЖБИ-3. Организаторами экскурсии выступило Рязанское региональное отделение компании «МегаФон», партнёром которого с недавних пор является ЖБИ-3.

Рязанский завод ЖБИ-3 расположился на территории более десяти гектаров в Приокском поселке города Рязани. Около административного корпуса предприятия журналистов встретил Никитин Максим - главный энергетик завода и по совместительству главный экскурсовод на нашей встрече. Началась экскурсия с музея, где заместитель директора по маркетингу ООО «Рязанский завод ЖБИ-3» Игорь Безгинов продемонстрировал, как выглядит готовая продукция предприятия в миниатюре. Вообще, как сообщили представители завода, исходя из пожеланий клиента, на заводе может быть реализован практически любой заказ, даже нестандартный.

А на самом заводе кипит работа и жизнь: отливается железобетонная продукция, сортируются готовые изделия, отгружается продукция для клиентов. Стоит отметить, что продукция завода производится в 9 пролетах, цеха которых громадой проходят практически через всю территорию завода площадью более десяти гектаров. Максим Никитин показал журналистам механический цех, цех по выпуску пенопласта и полистиролбетонных блоков, цех по производству декоративных заборов, открытые склады материалов и готовой продукции, а также гордость завода - современную котельную, так называемое сердце завода.

Рязанскому заводу ЖБИ-3 в прошлом году исполнилось 70 лет. Александр Чумин, заместитель главного энергетика завода, вспоминает, как пришёл на завод пять лет назад и понял, что весь завод здесь – это одна большая семья. Людям нравится работать, и во многом потому, что генеральный директор завода, Василий Федорович Набатчиков, создал комфортные условия труда и дружелюбную атмосферу в коллективе. Для работников здесь созданы прекрасные условия для работы: есть отдельная столовая, тренажерные залы, комнаты отдыха, прачечная. Журналисты пошутили, что не хватает только общежития на территории завода, но, как отметили сотрудники завода, возможно, один из корпусов будет выделен, именно, под жилое здание.

Руководство Рязанского завода ЖБИ-3 большое внимание уделяет молодому поколению. В административном здании завода относительно недавно открыли оборудованную игровую комнату, где можно обучиться основам шахматной игры. Важно отметить, что секция по игре в шахматы бесплатна и доступна для всех желающих детей, не только детей сотрудников. Также на территории завода располагается базовая кафедра «Технологий возведения зданий и специальных сооружений», где студенты Рязанского филиала Московского политехнического университета проходят практику, а после, по итогам экзаменов и ряда собеседований, успешных выпускников приглашают работать на завод.

За последние 10 лет завод сильно изменился: появилось современное оборудование с компьютерным управлением и технологическими процессами, освоены новые передовые технологии, расширен ассортимент продукции. Завод ЖБИ-3 производит продукцию для промышленного строительства -фундаменты, колонны, ригели, балки, промышленные плиты, стеновые панели, а также продукцию и для жилищного строительства – фундаментные блоки, сваи любой длины, лестничные марши, монолитные балконы, декоративные заборы, тротуарная плитка и многое другое.

На Рязанском заводе ЖБИ-3 на постоянной основе ведутся работы по модернизации производства и оптимизации расходов предприятия. Технологии не стоят на месте, постоянно развиваются, в том числе и информационные, которые являются подспорьем в производстве. Как рассказал главный энергетик завода, Максим Никитин, до Мегафона услуги фиксированной связи предоставлялись несколькими провайдерами, что создавало дополнительные неудобства в плане взаимодействия по рабочим вопросам и ведению документации. В ходе переговоров компания МегаФон предложила оптимальные условия по данному заказу, что вызвало одобрение со стороны руководства завода. В итоге, оператор с помощью оптоволоконной линии связи обеспечил ряд предприятий завода фиксированной телефонией, в перспективе – предоставление услуг проводного интернета. Как оказалось, МегаФон предлагает готовые решения для клиентов не только на базе мобильной, но и фиксированной связи.

– Век научных технологий не стоит на месте, интенсивно развиваются информационные технологии, которые являются подспорьем в производстве. На нашем заводе это также необходимо. Для нас был важен выбор определённого провайдера, надежного, открытого к диалогу. Из всех организаций мы нашли взаимопонимание с Мегафоном не только в соотношении «цена-качество», но и в индивидуальном подходе к клиенту, – пояснил заместитель главного энергетика Александр Чумин.

Диана Масякина