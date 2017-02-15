«Ранит свинцом раскалённый Афган…»

Как освещали рязанские газеты окончание для СССР войны в Афганистане и память о ней.

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Ранит свинцом раскалённый Афган

Нашей памяти души и сердца.

Эти строки одного из самых известных поэтов и композиторов, авторов «афганских» песен, родившегося и похороненного в Рязани, Сергея Ильёва . Песня Ильёва «Афганский вальс» широкой публике известна меньше, чем его знаменитая «Синева», негласный гимн ВДВ. Меж тем начинается песня точными словами:

Не сказать, не пропеть то, что было пропето

И отснято на плёнках на стотомный роман.

Не читаются судьбы в ярком глянце паркета,

Так же, как не танцуется вальс про Афган.

15 февраля 1989 года последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана. И хотя часть войск оставались на афгано-советской границе до апреля 1989 года, день 15 февраля вошёл в историю как окончание десятилетней военной кампании, унёсшей, по официальной статистике, жизни более 15 тысяч советских солдат.

В канун очередной годовщины этого скорбного праздника проследим, как освещали рязанские газеты окончание для СССР войны в Афганистане и память о ней.

«Советский Союз своих усилий в этом важном деле не пожалеет»

В среду, 10 февраля 1988 года на передовице областной газеты «Приокская правда» было опубликовано заявление Генерального секретаря ЦК КПСС М.С. Горбачёва:

«Уже длительное время продолжается военный конфликт в Афганистане. Это один из самых тяжёлых и болезненных региональных конфликтов. Сейчас … создались определенные предпосылки для его политического урегулирования. В связи с этим советское руководство считает необходимым высказать свои соображения, до конца прояснить свою позицию. …Установить приемлемые для всех сроки вывода советских войск из Афганистана. Именно сроки, поскольку принципиальное политическое решение о выводе советских войск было принято нами по договорённости с афганским руководством ещё некоторое время назад.

…Стремясь содействовать быстрому и успешному завершению афгано-пакистанских переговоров в Женеве, правительства СССР и Республики Афганистан договорились установить конкретную дату вывода советских войск – 15 мая 1988 года – и завершить их вывод в течение 10 месяцев. Дата эта установлена исходя из того, что подписание соглашений об урегулировании состоится не позже 15 марта 1988 года и, соответственно, все они вступят в силу одновременно через два месяца».

Заявление Горбачёва, вошедшее в народную память как «Заявление по Афганистану», заканчивалось красивым, но – особенно из сегодняшнего момента – невыполнимым пассажем:

«…У государств и народов достаточный потенциал ответственности, политической воли и решимости для того, чтобы покончить со всеми региональными конфликтами за несколько лет. Ради этого стоит работать. Советский Союз своих усилий в этом важном деле не пожалеет».

Теперь, почти 30 лет спустя, мы знаем, что впереди – в самом ближайшем будущем – Советскому Союзу предстояли острейшие «региональные конфликты» на границах союзных республик, а затем, в России, правопреемнице СССР, затяжная война в Чечне, а ещё дальше – «украинский узел»… Но в 1989 году этого никто не знал. И «заявление по Афганистану» прозвучало манной небесной для тех, кто ждал близких «из-за речки».

Это было одно из важнейших политических событий 1988 года. Но та эпоха была переполнена событиями и «веяниями нового мЫшления», как любили тогда повторять за Горбачёвым. И важным, насущным казалось очень многое.

«Приокскую правду» в 1988 занимали дела экономические, пожалуй, больше, чем «заявление по Афганистану». Тем более, что его вряд ли полагалось комментировать.

В номере от 10 февраля 1988 года большое место занимала рубрика «Экономическая реформа: вести с предприятий». Но были эти вести поданы вполне по-советски – как иначе, никто не знал. Скажем, передовицу рядом с заявлением по Афганистану украшал портрет Нины Жданович, токаря-револьверщика, одной из лучших рабочих рязанского завода тепловых приборов. Были там и похвалы в адрес коллектива автобазы № 5 объединения «Рязаньстройтранс». Была и рубрика «Зимовка на фермах: опыт, практика, перспективы». В неё вошла – вот уж воистину проявление «нового мЫшления»! – критическая статья С. Кораблина, спецкора, из Чучковского района «У одних – инициатива, у других – спячка» - на передовице с переходом на вторую полосу. Речь в статье Кораблина шла о том, что молочные хозяйства совхоза «Пертовский» и колхоза «Ленинский», расположенных в одном селе Пертово, очень по-разному строят деятельность. На ферме совхоза была грязь, навоз по уши животным и антисанитария, а в колхозе – полное благоденствие. Корреспондент задавался вопросом, как сделать все фермы СССР точно в колхозе «Ленинский». К сожалению, это и сегодня в России наблюдается выборочно.

Далее была статья «Деловой настрой бригады» о бригаде литейщиков И.П. Кузнецова, вставшей на вахту «19 ударных декад – к XIX партконференции» (что доказывает – новое мЫшление оперировало старыми категориями, хорошо работали только «к чему-то»).

Интересна в этом номере перепечатка статьи из неназванной центральной газеты «Перестройке не по пути с анонимками». Министр юстиции РСФС Александр Сухарев отвечал на вопросы ТАСС по поводу Указа Президиума Верховного Совета СССР «О порядке рассмотрения предложений, заявлений и жалоб граждан», запрещающего реакцию на анонимки. Но, несмотря на все запреты, из сознания граждан «анонимная» форма протеста не изжилась. В 2004 году в Рязани имел место случай, насколько противный, настолько и глупый – в Литинститут имени Горького направили анонимное письмо, что, мол, студентка Л. Комракова настолько бездарна, что не имеет права учиться в творческом вузе. Правда, тогдашний ректор Литинститута Сергей Есин поступил в соответствии с Указом – не стал даже рассматривать анонимное письмо. Я писала тогда о рязанском феномене возрождения анонимок большую статью «Anonyme.LTD». Впрочем, 10 лет с 2004 года не прошло, а практика сетевых баталий под никами как под масками смогла бы утереть нос любому советскому «доброжелателю»…

Интересно, что молодёжная газета «Рязанский комсомолец» не публиковала ни текста горбачёвского заявления, ни даже информации о том, что оно было сделано, и начинается вывод войск из Афганистана. Издание сосредотачивалось на конкретно рязанских проблемах. Писало о молодых рабочих, комсоргах, профессиональном образовании, проблемах или достижениях каких-то предприятий и т.д. «Гвоздями» номеров за 9 и 11 февраля 1988 года является очерк с продолжением Ирины Сизовой «Пять дней в Польше» - о поездке двадцати рязанцев разных профессий в польский город-побратим Рязани Бельску-Бялу. Не забудем, что тогда только стал «отодвигаться» железный занавес, и, конечно, записки о чужой стране, сделанные земляком, будировали местную публику.

С одной стороны, правильно, что региональное издание освещает проблемы региона – если не мы сами, то кто о них скажет? С другой, немного удивляет, что такое значимое событие, как «Заявление по Афганистану» прошло мимо газеты.

Более того – даже вывод последней советской колонны из Афганистана, годом позже, тоже не отражён в «Рязанском комсомольце». Чем бы это ни объяснялось, налицо исторический факт.

«Окончание вывода наших войск – победа нашей перестройки»

Но к делу, то есть к дате. Больше об Афганистане «Приокская правда» всерьёз не упоминала до номера от 16 февраля 1989 года (впрочем, публиковалась ли вообще хроника вывода войск из Афганистана?). В этом номере была статья без подписи, тоже явно перепечатка, «Афганистан: вывод советских войск завершён». Статья завершалась фразой:

«Мы уходим, создав предпосылки для урегулирования положения вокруг Афганистана. И потому можно смело сказать: окончание вывода наших войск – победа нашей перестройки».

Смело можно сказать и другое: после завершения Афганской кампании о ней стали писать гораздо больше, чем во время неё. В глобальном масштабе – именно в 1989 году Светлана Алексиевич выпустила книгу «Цинковые мальчики», впервые затронув в официальном печатном виде тему, которую раньше «раскрывали» только жалостливые дворовые песни типа «Мальчишка пришёл домой в солдатском цинковом гробу» - гибели молодых необстрелянных солдат. Открытие неудобной правды об афганской войне можно считать «победой перестройки».

Но в Рязани до таких шокирующих откровений не доходили. Хотя об Афганистане тоже писали больше, чем раньше, в том числе и в полемическом разрезе.

В Рязани даже выходила «афганская» газета, учреждённая Рязанской областной организацией «Воинтер» и Рязанским областным отделением Российского союза ветеранов Афганистана. Она называлась «900», ею руководил Леонид Вяткин. Однако, несмотря на двух военных учредителей, газета не была ни батальной, ни посвящённой только лишь делам этих двух организаций. Она «встречала» 900-летие Рязани, широко отмечавшееся в сентябре 1995 года, и потому на её страницах особенно много внимания уделялось истории города. Шла рубрика с продолжением «Откуду есть пошла Русская земля…», и в неё ставили краеведческие статьи и материалы по истории России. Например, в № 6 за 24 – 30 ноября 1994 года была большая статья «Исповедь совести. Венгерским событиям 1956 года посвящается». Автор И. Сальников, майор в отставке, делился личными воспоминании о своём участии в венгерском «путче» и гордился победой над венграми, скандировавшими «Орос, хаза!» - «Русские, убирайтесь домой». Ему удалось остановить толпу предупредительным огнём…

Но и «афганский излом» не был забыт. Во втором же номере нового издания за 27 октября 1994 года печатался репортаж Николая Блинкова из «афганского» материала «Афганистан… непреходящая боль». Фактическим поводом для написания репортажа служило открытие в 1990 году в Рязанском Музее истории молодёжного движения мемориального зала афганской войны, а чувством, которое водило пером автора, являлась боль за пережитую войну, за погибших земляков (более 130 рязанцев сложили головы в Афганистане) и боязнь за то, что память о них уйдёт. Автор высказал идею необходимости сооружения памятника всем погибшим на той войне.

Газета вносила свою лепту в сохранение памяти о рязанских «афганцах». В ней шла сквозная рубрика «Склоните голову, читатель! Они погибли в октябре (ноябре, декабре)» со списком фамилий.

Но газета не успела «помянуть» всех жертв афганской кампании. Еженедельник «900» выходил с октября 1994 по январь 1995. Последним оказался номер за 19-25 января 1995 года. По крайней мере, подшивка в РОУНБ им. Горького заканчивается именно на нём. Предшествующие номера, казалось, не «предвещали беды», наоборот, в новогоднем выпуске газета строила планы дальнейшего развития…

Может, дело в том, что уже началась эпоха, когда всё вновь возникающее, включая газеты, было ещё и «бизнес-проектом», и то, что само себя не обеспечивало, прекращало существование?.. Так или иначе, «историческая» газета с середины 90-х никак себя в поле рязанских СМИ не проявляла. Но памятник погибшим в Афганистане в Рязани всё-таки появился. Точнее, это мемориал всем военным – жертвам «локальных конфликтов» не только в Афганистане, но и в Анголе и всех прочих странах, куда Россия посылала свои воинские подразделения, включая Чечню. Мемориал стоит на площади, которая теперь носит имя не Тадеуша Костюшко, руководившего польским антирусским восстанием в 1794 году, а генерала ВДВ Василия Маргелова. Хотя бы за это можно быть спокойными.

10-летие «заявления по Афганистану», в феврале 1998 года, рязанские СМИ не отметили никак (в отличие от юбилеев последнего дня вывода войск из Афганистана, до которых мы дойдём). Зато в главной «оппозиционной» газете той поры, «Вечерней Рязани», появилась «газета в газете» «Самоволка», посвященная армейским проблемам, как современным, так и историческим. В номере от 6 февраля 1998 года в этой газете была напечатана полемика на тему, перекликающуюся с памятью об Афганистане. Она была продолжением публикации материала Владимира Есакова из Скопина, офицера, участника Югославской, Приднестровской и Чеченской войн. Суть письма Есакова сводилась к нескольким главным тезисам: «ВСЕ ВОЙНЫ БЕССМЫСЛЕННЫ», «Всей своей сутью ненавижу коммунистов и не хочу больше жить при «диктатуре пролетариата», «лучше воевать с современными «красными», чем с другими народами».

В 90-е годы голоса о бессмысленности Афганской войны звучали громко. Эта мысль находила выражение и в скульптуре. В те годы поставили множество памятников «афганцам». В 2008 году в Одессе, тогда ещё мирной и дружелюбной к «москалям», мы видели монумент, по-моему, очень точно выражающий скорбь выжившего по ушедшим друзьям и полное непонимание, за что же они погибли (см.фото).

С Есаковым полемизировал Олег Абрамов, гвардии майор запаса и член КПСС, всё время переходивший с защиты «красных» на поругание некоей национальности, а комментировали всё это граждане Рязани и редакция «Вечёрки» в лице Ивана Ушакова. Материал прелюбопытный, жаль, что его цитировать сегодня запрещает целый букет позднее принятых законов о СМИ.

Также в «Вечёрке» 1998 года вовсю действовала «эротическая» рубрика «Клубника со льдом», которая 6 февраля учила читателей, как подготовиться ко Дню святого Валентина, и публиковала «письма в редакцию» о любовных историях. Представляю, что бы сейчас сказала о такой «Клубнике» Елена Мизулина!..

Но не клубникой единой жив человек! «Вечёрке» были присущи и культурные искания. В том же номере опубликовано первое в рязанской прессе, это видно из контекста, интервью с автором фэнтези Галиной Романовой, тогда только начавшей выпускать книги в центральных издательствах и набирать популярность. Интервью называется «Из фантастов я не знаю никого» - так Галина Романова «отводила» от себя возможные обвинения в похожести на других авторов фэнтези. Каверзные вопросы писательнице задавал Анатолий Обыдёнкин.

Кстати, с 1998 года интервью с Романовой в рязанских газетах видеть не доводилось.

«Как всегда, нашли крайних»

Областная «Приокская газета» стала называться так с сентября 1991 года, а старое название осталось газете региональной КПРФ. С апреля 1997 года учредителями Рязанской областной Думой, Рязанским Горсоветом, администрациями области и города была создана новая официальная газета «Рязанские ведомости». Но в конце 90-х «Приокская газета» была ещё очень активна. Однако 10-летие «заявления по Афганистану» она тоже не помянула.

В номере «Приокской газеты» за 10 февраля 1988 года в фокусе насущные проблемы региона. Самым насущным из событий была тогда забастовка частных предпринимателей города из-за того, что им дважды в течение года подняли цены на временные патенты. Для мелких торговцев с рынков, которые тогда составляли львиную долю зарождающегося класса рязанских коммерсантов, эти деньги были неподъёмными. Люди пикетировали с плакатами здание Горсовета. Это описано в статье Татьяны Сёминой «Как всегда, нашли крайних» и запечатлено на фото Владимира Кованова.

Своеобразным комментарием к затруднительному положению рязанских «рыночников» служила статья бешено популярного в то время Григория Явлинского «Чтобы власть была устойчивой» - рекомендации по оздоровлению экономической ситуации, что благотворно сказалось бы на положении власти. Как понимаем, раз предложения Явлинского нее воплотились в жизнь, тогда, то теперь…

Впрочем, худо пришлось зимой 1988 года нее только безвестным торговцам с рынка, но и директору ФПК «Инвест» Игорю Коськину – ему «Приокская газета» посвятила заметку «Почему арестовали Игоря Коськина?».

Номер «Приокской газеты» за 14 февраля 1988 года знакомил читателей с двумя «непривычными» праздниками: Валентиновым днём (14 февраля) и Сретением Господним (15 февраля). Оба этих праздника, православный и неправославный, благодушно уживались на соседних полосах газеты.

«Афганская война стала бедой тех, кто в ней участвовал»

В 1999 году об Афганистане не в пример чаще вспоминали на страницах рязанских газет, чем в 1998. Видно, вывод войск «из-за речки» казался более достойным поводом для празднования юбилея, чем принятие решения о нём.

В номере «Приокской газеты» от 12 февраля 1999 года вышла статья-анонс» закладки камня памятника воинам-интернационалистам в Рязани (того самого, на площади ещё имени Костюшко). Автором её был полковник запаса, участник афганской войны Иван Потапов. Удивительно читать его слова: «Те дороги, которые мы там построили, и дыры в школах, которые мы заделывали после ударов нашей авиации, не идут ни в какое сравнение с тем, что мы там потеряли. Разные чувства испытывали солдаты. …многие уже тогда осознавали всю бесполезность нашего присутствия в этих межклановых разборках… Афганская война не стала болью для советского народа, она стала бедой тех, кто в ней участвовал». Но потому, что эти слова написаны не пропагандистом, не романтиком, восхищающимся издалека, а человеком, прошедшим теми самыми дорогами, построенными советскими инженерными частями, им веришь.

В номере «Приокской газеты» от 16 февраля того же года Евгений Чинин описал закладку камня в статье «Это нужно не мёртвым, это нужно живым». Закладка памятного камня прошла в рамках Дня памяти Афганистана, который уже к тому времени был ежегодным. В ней участвовали тогдашние первые лица области и города Вячеслав Любимов и Павел Маматов.

На второй полосе того же номера огромная статья экономиста Андрея Громова «Мы стали жить ещё хуже», подводящая итоги двухлетнего правления Любимова и в расшифровке не нуждающаяся. Но такие статьи есть повод писать, увы, чуть ли не каждый год... А вот такие поводы, как возведение памятников, возникают редко.

В 2009 году о Дне памяти Афганистана в 20-ю годовщину вывода войск областная газета «Рязанские ведомости» писала как о сформировавшейся традиции. В номере за вторник, 17 февраля 2009 года на передовице статья Людмилы Ивановой «Будет сердце жечь Афганистан» - о собрании на площади генерала Маргелова, одновременно праздничном и траурном. Празднование афганского юбилея продолжилось в мемориальном зале Музея истории молодёжного движения, где к этому дню создали тематические экспозиции.

На третьей полосе – материал Виктора Баженова из Скопина. В районном центре также устраивались трёхдневные мероприятия в честь 20 годовщины вывода войск. 127 скопинцев служили в Афганистане, пишет Баженов, 9 из них домой не вернулись. Имена погибших приведены в статье.

А номер «РВ» за пятницу, 6 февраля, к приближающемуся юбилею публикует большое интервью Михаила Максимова «Афганские пути-дороги полковника Хоменко» с означенным полковником Владимиром Петровичем Хименко, бывшим заместителем начальника УВД. Подводка к интервью содержит лёгкий упрёк журналистам, что в статьях на афганские темы они всё внимание уделяют армейским героям и «забывают», что в Афганистан отправлялись и милицейские части. О тамошнем «фронте работ», о том, как курировал милицию Кабульской области и ложился спать каждый вечер с «калашом», ожидая нападения душманов, повествует полковник Хименко, отвечая на вопросы журналиста и коллеги по службе в МВД.

Моя бы воля, я бы предложила, чтобы больше было именно таких материалов об Афгане – «с человеческим лицом». Их можно и нужно делать не к датам, а круглый год. Материалы о торжественных мероприятиях важны, но не так трепетны, как подлинные воспоминания участников афганской войны. В них, как метко сказал Сергей Ильёв,

Не читаются судьбы в ярком глянце паркета,

Так же, как не танцуется вальс про Афган.

Лучше, когда судьбы читаются… А память человеческая имеет свойство слабеть. А жизнь человеческая – заканчиваться, иногда внезапно. Услышать воспоминания живого человека достойнее, в том числе для журналиста, чем почтить память ушедшего. Не так ли?..

Елена Сафронова