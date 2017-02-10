Постсемейные отношения

Как быть, если ячейка общества распалась, и дело дошло до суда.

Акценты

Семья – это ячейка общества. Юристы РРОО «Защита прав потребителей» привели примеры судебной практики после того, как эта самая ячейка распадается.

Примеры даны из Семейного Кодекса РФ (СК РФ) и/или на конкретных случаях, рассмотренных Верховным Судом Российской Федерации (далее – ВС РФ), потому как на данные в этих решениях разъяснения ориентируются нижестоящие суды.

Первое. Общее имущество, нажитое супругами в период барака, является их совместной собственностью независимо от того, на имя как из супругов оно приобретено или кем из них внесены денежные средства, если иное не установлено брачным договором.

Право на общее имущество, нажитое супругами в период брака, принадлежит обоим супругам независимо от того, кем из них и на имя кого из них приобретено имущество (внесены денежные средства), выдан правоустанавливающий документ. Любой из супругов в случае спора не обязан доказывать факт общности имущества, если оно нажито в период брака, так как в силу закона (п. 1 ст. 34 СК РФ) существует презумпция, что указанное имущество является совместной собственностью супругов. Иное может быть установлено брачным договором супругов (п. 1 ст. 33 СК РФ) (Определение СК по гражданским делам ВС РФ от 23 сентября 2014 г. N 4-КГ14-20).

Второе. Имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак, а также имущество, полученное одним из супругов во время брака в дар, в порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам (имущество каждого из супругов), является его собственностью (п. 1 ст. 36 СК РФ).

Третье. В случае, если общее имущество записанное на одного из супругов, продано им другому лицу, в отсутствие нотариального согласия второго супруга, такая сделка может быть признана недействительной (п. 3 ст. 35 СК РФ).

Четвёртое. Срок для раздела совместно нажитого имущества – три года, однако это лишь часть правды.

Срок исковой давности по требованиям о разделе общего имущества супругов, брак которых расторгнут, исчисляется с момента, когда бывшему супругу стало известно о нарушении своего права на общее имущество, а не с момента возникновения иных обстоятельств (регистрация права собственности на имущество за одним из супругов в период брака, прекращение брака, неиспользование спорного имущества и т.п.) (Определение СК по гражданским делам ВС РФ от 15 декабря 2015 г. N 5-КГ15-174, от 17 мая 2016 г. N 41-КГ16-17).

Таким образом, после развода, супруги могут продолжать пользоваться вещью (автомобилем, гаражом, квартирой и пр.) без его раздела, однако в случае ограничения одним из супругов доступа к вещи второго супруга, второй имеет право на раздел этого имущества, пусть даже брак был расторгнут десять лет тому назад, условно.

Пятое. Самый главный вопрос после раздела имущества – это, что делать с кредитами?

Семейным кодексом РФ и Гражданским кодексом РФ установлена презумпция согласия супруга на действия другого супруга по распоряжению общим имуществом.

Однако положения о том, что такое согласие предполагается также в случае возникновения у одного из супругов долговых обязательств перед третьими лицами, действующее законодательство не содержит (Определение СК по гражданским делам ВС РФ от 05 апреля 2016 г. N 80-КГ15-32).

Следовательно, в случае заключения одним из супругов договора займа или совершения иной сделки, связанной с возникновением долга, такой долг может быть признан общим лишь при наличии обстоятельств, вытекающих из пункта 2 статьи 45 Семейного кодекса Российской Федерации, бремя доказывания которых лежит на стороне, претендующей на распределение долга.

Исходя из положений приведённых выше правовых норм для распределения долга в соответствии с пунктом 3 статьи 39 Семейного кодекса Российской Федерации обязательство должно являться общим, то есть возникнуть по инициативе обоих супругов в интересах семьи, либо являться обязательством одного из супругов, по которому всё полученное было использовано на нужды семьи (Определение СК по гражданским делам ВС РФ от 22 декабря 2015 г. N 16-КГ15-35).

В случае признания долга общим происходит следующее.

Возникшие в период брака обязательства по кредитным договорам, обязанности исполнения которых после прекращения брака лежат на одном из бывших супругов, могут быть компенсированы супругу путём передачи ему в собственность соответствующей части имущества сверх полагающейся ему по закону доли в совместно нажитом имуществе. При отсутствии такого имущества супруг-заёмщик вправе требовать от второго супруга компенсации соответствующей доли фактически произведённых им выплат по кредитному договору (Определение СК по гражданским делам ВС РФ от 12 апреля 2016 г. N 19-КГ16-7).

Шестое. Кое-что нажитое в браке делить нельзя. Например, самовольную постройку, которая возведена с нарушением норм строительства и несет угрозу жизни и здоровью граждан.

Ведущий юрисконсульт РРОО «Защита прав потребителей» Сулейманлы Омар Саидович