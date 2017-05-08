Патриарх Кирилл: Касимов ждёт счастливое и светлое будущее

Глава Русской православной церкви посетил Рязанскую область.

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Для Касимова день визита патриарха Московского и всея Руси Кирилла надолго останется в истории. Глава Русской православной церкви не только познакомился с жизнью верующих старейшего города Рязанской области, но и освятил жемчужину Касимовского района – Никольский храм в селе Шостье.

Обыденную и степенную жизнь одного из провинциальных городов региона нарушило событие федерального масштаба: 7 мая в Касимов прибыл патриарх Кирилл. Не случайно для своего визита глава Русской Православной церкви выбрал одно из самых отдалённых от областного центра мест – Касимовский район. Как оказалось, Касимовская епархия считается одной из лучших в России, а касимовцы, по словам патриарха, на протяжении многих лет сохраняют и передают друг другу истинные христианские традиции и ценности.

Памятный день для села Шостье

В Никольском Шостьенском стравропигиальном женском монастыре с шести утра готовились к приезду главы Русской Православной церкви. К Никольскому храму стекались многочисленные паломники с детьми, старики и старушки, молодые девушки в светлых платках и строго одетые юноши. Гости из районного центра бросали свои машины в поле и шли пешком, чтобы стать свидетелями события поистине масштабного. Волонтёры в белых рубашках сновали по территории церкви и отвечали на вопросы прихожан. «Патриарх Кирилл сегодня будет освящать наш храм», – слышалось отовсюду. Паломники покорно сдавали сумки на проверку сотрудникам полиции, проходили через металлоискатели. В храме становилось теснее. Каждый хотел занять удобное место для того, чтобы помолиться, насладиться пением церковного хора и воочию увидеть патриарха Кирилла.

Свою историю ставший центром притяжения Никольский храм начал в далёком ХVII веке. Тогда это был обычный приходской храм, где богослужения совершались до 30-х годов ХХ столетия. Потом был период на грани существования – храм не разрушили, но приспособили под зерноток и затем под склад химических удобрений. С 1999 года началось возрождение церкви в Шостье, и на рубеже тысячелетий, в 2000 году, была совершена первая за долгое время литургия. При храме было учреждено Патриаршее подворье, которое в 2015 году было преобразовано в Никольский монастырь. Он получил статус ставропигиального, и сёстры, жившие здесь с 2002 года, остались под руководством, духовным попечением и особой заботой предстоятеля Русской православной церкви.

Вторым домом это место стало для тех, кому нужна помощь и поддержка, для каждого, кто в труде и молитве хотел почувствовать единение с Богом. При монастыре был образован приют для девочек и служба помощи семьи. Именно поэтому внимание патриарха не могло обойти это уникальное место.

Божественная литургия собрала большое количество прихожан. Не обошлось без визита из Рязани врио губернатора Николая Любимова, который прибыл к началу богослужения, чтобы вместе с митрополитом Рязанским и Михайловским Марком встретить главу Русской православной церкви.

После божественной литургии, крестного хода, освящения храма и обряда причастия патриарх Кирилл обратился к прихожанам.

– Благодаря верующим, благодаря многочисленным паломникам Шостьенский монастырь стал таким, каким он является сейчас. Я с гордостью и благодарностью вспоминаю отца Петра, благодаря которому эта невероятная по атмосфере и красоте обитель появилась на Рязанщине, – отметил патриарх.

Касимов приветствует патриарха Кирилла

Не мог патриарх не заглянуть в центр Касимовской епархии, в город Касимов. 20 минут езды от Шостья, и глава Русской православной церкви уже в старинном городе, в котором его также ждали многочисленные паломники.

У Вознесенского собора, который открыл двери почётному гостю, более сотни человек выстроились вдоль дороги к храму. В храме патриарх обратился к духовенству, школьникам, воспитанникам воскресных школ с пронзительной проповедью.

– Трудитесь для того, чтобы укреплялась ваша вера. Касимов ждёт счастливое и светлое будущее, ведь это город, в котором стремительно развивается не только социальная, но и духовная сфера, – отметил патриарх.

По словам патриарха Кирилла, Касимовская епархия на сегодняшний день является одной из лучших в России, и такой показатель свидетельствует о высоком духовном воспитании жителей города.

Частичку памяти о дне, когда в Касимовский район прибыл патриарх, каждый прихожанин сможет оставить на долгие годы, ведь глава Русской православной церкви сделал подарок пришедшим в этот день в храм. И пусть подарок этот маленький – небольшая карманная иконка – ценность её велика и неоспорима.

Екатерина Приведенцева