Кислородный путь: от Магнитки до Рязани

Благодаря магнитогорским производителям кислорода, рязанские больницы теперь не будут переплачивать в пять раз больше за кислород для тяжело больных.

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Проигрывать всегда обидно. Проигрывать в тендерных закупках и терять на этом сверхприбыли — не только обидно, но и весьма болезненно… Тем более, когда «региональный лидер в поставке криопродуктов, промышленных, медицинских и пищевых газов» проигрывает неизвестному конкуренту из далёкого Магнитогорска.

Не так давно по Федеральному Закону №44 бюджет Рязанской области объявил закупку медицинского кислорода, он как воздух необходим местным клиникам. Суть 44-го Закона состоит в том, чтобы поставщики боролись не только за качество, но и за цену. Если техническое задание выполнено в полной мере, то побеждает тот, кто предложит наибольшую экономию бюджету.

Так и случилось с медицинским кислородом для рязанских больниц. Увидев, как больницы Рязани платят за баллон по 2 500 рублей, магнитогорская фирма «МагТехГаз» решила участвовать в конкурсе. Ведь в самом Магнитогорске больницы получают кислород в восемь (!!!) раз дешевле — по 300 рублей за баллон. Заявились и, само собой, победили.

И тут вдруг в рязанской прессе появился шум относительно «нечистоплотных магнитогорцев». Суть скандала в том, чтобы посеять панику в головы рязанцев: мол, какие-то мошенники из Магнитки, выиграв конкурс по ФЗ № 44, поставляют в рязанские больницы некачественный кислород. Вроде как вместо медицинского травят рязанских пациентов техническим…

Рязанские эксперты своё слово сказали 16 июня . Но магнитогорцы, прочитав про себя нелицеприятные доводы, обратились в нашу редакцию, чтобы успокоить своих рязанских коллег и пациентов: никакой опасности магнитогорский кислород не представляет, он создан чётко по соответствующим регламентам.

Наветы на компанию «МагТехГаз» вполне объяснимы: по сути магнитогорцы не только гарантировали качество медицинского кислорода, но и попутно обрушили невероятно доходную жилу, которую тянули до сих пор из рязанского бюджета прежние поставщики.

«Откуда такая цена?! – Недоумевает заместитель директора компании «МагТехГаз» по коммерческой части Константин Журавлёв. — Мы же хорошо знаем весь процесс, себестоимость у производителей везде практически одна и та же. Но в Рязани цена на кислород оказалась чрезвычайно завышена. Наша компания не наживается на магнитогорских больницах, ведь там лечат наших же горожан! Поэтому мы отдаём им медицинский кислород чуть ли не по себестоимости, то есть по 300 рублей за баллон. Для челябинских больниц, к примеру, учитывая особые условия перевозки и логистику, кислород стоит порядка 500 рублей… У нас есть удалённые потребители, которым медицинский кислород обходится до 600 рублей за баллон. То есть 500-600 рублей за штуку — это та самая адекватная цена, которую мы заявляем в Госзакупках. Но рязанские производители медицинского кислорода до сих пор обеспечивали свои больницы по 2 500 рублей – это не просто дорого, это настоящий грабёж в особо крупных размерах. За эту цену баллон кислорода можно на руках до рязанской больницы донести!»

Компания «МагТехГаз» производит кислород на всю Челябинскую область, Башкирию, Киров, а также Рязанскую и Курганскую области. Бесперебойно снабжает медицинским кислородом десятки больниц, разумеется, имея на руках всю соответствующую лицензионную и прочую разрешительную документацию. Поэтому вопрос формирования цены знает как свои пять пальцев. Каково же было удивление специалистов «МагТехГаза», которые увидели в тендерных закупках рязанских больниц цену кислорода, в пять-семь раз превышающую реальные цены… Поэтому вполне естественно, что магнитогорцы заявились на этот конкурс и выиграли его. На то он и ФЗ №44, чтобы рушить все криминальные схемы и ломать искусственно завышенные тарифы.

Разумеется, такой расклад по снижению цен на торгах очень не понравился рязанским производителям кислорода. И в областной прессе начинают появляться публикации, заставляющие содрогнутся не только рязанских, но и магнитогорских жителей – народ в больницах травят техническим кислородом!

«Технический и медицинский кислород проходят тщательный контроль, – рассказывает замдиректора ООО «МагТехГаз» по производству Александр Козлов. – У нас работает лаборатория, которая дает разрешение на отгрузку больницам. В медицинском кислороде содержание продукта составляет 99.5%, в техническом — 99,8%. То есть содержание технического кислорода выше, чем медицинского. Самое главное, чтобы не было примесей, согласно ГОСТу. Любой специалист подтвердит: медицинский кислород от технического ценой не отличается, поэтому поводом для экономии не является! Многоуровневую очистку кислород проходит обязательно. Конечно, приходится тратиться еще и на лабораторную диагностику, но эти затраты в любом случае не увеличивают стоимость кислорода в разы!»

В «МагТехГазе» есть самое современное оборудование по многоуровневой очистке от примесей. Всей станцией управляет компьютерная программа, которая в случае нештатной ситуации тормозит основные процессы до выяснения причин. Есть у магнитогорских производителей и лаборатория, в которой проводятся все необходимые анализы. Любая партия кислорода снабжается всеми необходимыми документами: паспорт на кислород, который основывается на результатах лабораторных исследований, досье, протоколы… В документах представлено все — вплоть до номеров баллонов. Указывается производитель и сроки. И даже заполняются баллоны у магнитогорцев на разных рампах – для технического и для медицинского продукта.

Вот и получается, что все факты, изложенные в рязанской прессе про магнитогорскую компанию, преувеличены во столько же, во сколько до сих пор была преувеличена стоимость тех самых баллонов в рязанских больницах — раз в пять как минимум. Очевидно, что те, кто хотел со своих же рязанских больниц поиметь неплохой куш, недовольны появлением на рынке Рязани конкурента с более справедливой ценой. Магнитогорский «МагТехГаз» тем временем с успехом продолжает свое сотрудничество с больницами Магнитогорска, Белорецка и других регионов. Причем, не только по части реализации своего продукта. Но и по установке современных кислородных накопителей — газификаторов. Это новое слово в медицинском обеспечении кислородом.

А по поводу обвинений в свой адрес со стороны рязанской прессы сотрудники «МагТехГаза» заявляют, что руководство рязанских больниц на подобные ухищрения конкурентов не покупается. В качестве поставляемого ресурса сомневаться не приходится, все документы также в полном порядке. А для главврачей стоимость баллонов — это прежде всего бюджет лечебного учреждения, который уж точно есть куда потратить вместо того, чтобы «раздувать» кошельки местных производителей кислорода.

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