Эх, прокачусь! Обзор горнолыжных трасс Рязанской области

Свой последний в этом году обзор цен мы посвящаем горнолыжным трассам Рязанской области.

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До Нового года осталось всего несколько дней. Идёт горячая пора годовых отчётов и корпоративов. А потом – самая волшебная ночь в году и не менее долгожданные каникулы. Можно обойти всех родных и друзей, пройтись по кино, театрам и даже музеям, можно выспаться, в конце концов! Любители активного отдыха наверняка уже решили, где будут кататься на коньках, лыжах или даже на сноуборде. Между прочим, почувствовать себя покорителем снежных вершин можно и в Рязанской области. Наш последний в этом году обзор цен мы посвящаем именно таким местам: спортивно-развлеательному комплексу «Семёно-Оленинск ий», базе отдыха «Ока», горнолыжному комплексу «Аксёново».

До спортивно-развлекательного комплекса «Семёно-Оленинск ий» можно добраться как на личном транспорте, так и автобусом с центрального автовокзала до остановки Рыбхоз. Здесь к услугам отдыхающих 2 тюбинговые трассы и лыжная трасса со сложным рельефом протяжённостью 5 километров. Также здесь расположились 2 горнолыжных склона протяженностью 350 и 500 метров. Для новичков и детей работает горнолыжная школа, где опытные инструкторы научат всех желающих уверенно стоять на лыжах и сноубордах. Лыжи и сноуборды брать с собой необязательно. Здесь их можно взять в прокат. Склоны оборудованы 2 подьёмниками. Для поклонников катания на лыжах сообщаем, что с 1 января 2017 года здесь открывается комфортабельная гостиница. Цены на данный момент здесь сложились следующие: катание на сноуборде стоит от 500 рублей за 2 часа до 650 рублей весь день в будние дни, и от 650 до 1000 рублей в выходные и праздничные дни. Катание на горных лыжах в будние дни стоит от 500 рублей за 2 часа до 650 рублей за весь день и от 650 до 1000 рублей в выходные и праздничные дни. Катание на тюбингах стоят одинаково как в выходные, так и в праздничные дни: 1 час стоит 400 рублей, 3 часа 1200 рублей. Для льготных категорий граждан и студентов действуют скидки. Аренда маски стоит от 100 рублей за 1 час до 300 рублей на весь день, сноуборда от 250 рублей до 600 рублей на весь день в будни, и от 350 до 700 рублей в праздничные и выходные дни. Комплект снаряжения стоит от 350 рублей за час до 650 рублей на весь день в обычный день и 400 рублей и 800 рублей соответственно в выходные и праздничные дни. Цена на подъёмник на учебный склон за один подьём составляет 33 рубля в будни и 45 в выходные дни. На основной склон 35 рубля в будни и 55 в выходные дни. Спортивный склон 33 рубля будние дни и 45 в выходные и праздничные дни.

Горнолыжный комплекс «Аксёново» расположился на крутом берегу реки Оки в живописном месте неподалеку от сёл Пощупово и Константиново. Данный комплекс появился совсем недавно, но уже полюбился любителям горных лыж и сноуборда. Ведь здесь созданы все условия для активного зимнего отдыха. Совсем необязательно брать с собой лыжи, сноуборд или тюбинг. Здесь также действует прокат. В «Аксёново» работают 6 горнолыжных трасс общей протяжённостью 2 кв.км. Который обслуживает 1 безопорный бугельный подьёмник. Есть здесь и специально выделенная тюбинговая трасса протяжённостью более 300 метров. В вечернее время все трассы освещены, а на склонах играет музыка. Когда снега недостаточно, то работают специальные снежные пушки, что позволяет кататься здесь с декабря по март. Что касается цен, то они вполне демократичные. Например, стоимость на горнолыжный подъёмник составляет на 1 час 150 рублей в будние дни и 200 в праздничные и выходные. На целый день стоимость подьёмника составляет 400 рублей в будни и 600 рублей в праздники и выходные. Прокат тюбинга вместе с подьёмом стоит 200 рублей за 1 час в будни и 300 рублей в выходные и праздничные дни. Также здесь действуют скидки для студентов, пенсионеров и школьников. Дети до 6 лет вход на подьёмник бесплатный.

В Рыбновском районе есть также очень примечательное место – база отдыха «Ока» возле деревеньки Иванчино. К услугам отдыхающих здесь располагаются 6 горнолыжных склонов различной длины и перепадом высот, оборудованных 6 подьёмниками, два из которых горнолыжные и четыре тюбинговые. При недостаточном количестве снега работает оснежение. Если вы ещё неуверенно стоите на лыжах, то к вам придут на помощь опытные инструкторы, имеющие сертификаты на обучение. Для любителей покататься на коньках здесь расположен большой каток. Если вы увлечётесь катанием и задержитесь до позднего вечера, то никаких проблем остановиться на ночь у вас не возникнет, так как здесь можно остановиться в одном из 3 гостиничных корпусов. Цены на горнолыжный подьёмник здесь выглядят таким образом: будние дни 150 рублей за 1 час, в выходные 250 рублей за 1 час соответственно. На подьёмник на склон тюбинга: будни 250 рублей будни и 350 рублей в выходные и праздничные дни.