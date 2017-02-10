Алексей Архипов: Постепенно клуб входит в нормальное рабочее русло

Новый директор БК «Рязань» дал первое интервью в этой должности.

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В конце 2016 года БК «Рязань» получил нового руководителя – Алексея Архипова. Определённое время новый директор взял на оценку ситуации и принятие оперативных решений. И вот, спустя полтора месяца, Алексей Александрович дал первое подробное интервью пресс-службе клуба.

– Алексей Александрович, как оцените баскетбольное «хозяйство», вам доставшееся?

– Не хотелось бы оценивать то, что было до меня. Что-то было хорошо, что-то не очень… Давайте лучше смотреть в будущее. А в будущем, я считаю, даже с той командой, что мы имеем, с тем укреплением, что мы сделали, можно достойно завершать текущий сезон, наигрывать костяк и готовиться к следующему чемпионату. Будем выстраивать тесное взаимодействие с Детско-юношеской спортшколой, которую я до недавнего времени возглавлял. То есть появится пирамида от детских секций к команде мастеров, о которой долгие годы мечтали рязанские баскетбольные специалисты и болельщики. Разумеется, будут в БК «Рязань» и местные воспитанники. Все вопросы, которые оставались к прежнему руководству, либо решены, либо находятся в стадии решения. Одним словом, постепенно клуб входит в нормальное рабочее русло и, уверен, всё у нас будет хорошо!

– И всё же, вопрос так и будет витать в воздухе: как мы дошли до такой жизни, что команда занимает последнее место в турнирной таблице?

– Давайте я отвечу не как новый руководитель клуба, а как болельщик, судья, экс-директор СДЮСШОР. Конечно, есть масса объективных и субъективных причин. Первое, что бросалось в глаза – отсутствие команды как таковой. Был набор баскетболистов, играющих каждый на свою статистику. Я сторонник жёсткой дисциплины, а её просто не было на площадке. Ещё один фактор – отсутствие долгосрочных контрактов с лидерами. В результате, БК «Рязань» лишился Виктора Заряжко, Дмитрия Коршакова, Александра Фомина. А имея этих ребят в составе, исправив недостатки, уже в этом сезоне можно было бы сделать боеспособную команду, которая бы боролась за самые высокие места. Поверьте, я знаю, о чём говорю. Много судил Суперлигу-1 и вижу, что в этом дивизионе каждая команда может обыграть каждую, а лидер уступить аутсайдеру.

– Я правильно понимаю, что на оставшуюся часть текущего сезона главная задача – «достойно доиграть»?

– Отнюдь! Турнирных задач с БК «Рязань» никто не снимает. Может быть, кому-то при нынешнем турнирном положении команды мои слова покажутся смешными, но перед БК «Рязань» стоит цель занять по итогам сезона 5-е место. Я не совсем понимаю, почему до баскетбольной общественности это не было доведено изначально, но согласно действующему регламенту Суперлиги-1, места по итогам чемпионата будет разыграны чуть ли не в самый последний момент. Восьмёрка, которая определяется по итогам регулярного чемпионата, проведёт четвертьфиналы. Их победители продолжат борьбу за медали чемпионата. А вот проигравшие присоединяться ко всем остальным командам и разыграют так называемый Кубок «Сибура». Восемь команд будут поделены на две подгруппы, которые сыграют круговые турниры в одном из городов. По два победителя подгрупп продолжат борьбу за места с 5-го по 8-е, остальные, соответственно, разыграют позиции с 9-й по 12-ю. Я по жизни являюсь максималистом, регламент даёт БК «Рязань» шанс, поэтому перед командой на оставшуюся часть турнирной дистанции поставлены максимальные задачи. Буквально на днях мы укрепились игроком молодёжной сборной России Владиславом Старателевым. Было проведено несколько собраний с коллективом, в частности, по дисциплине, на которых было откровенно высказано – чем недовольны ребята, чем недоволен я. Понимание достигнуто, точки над «i» расставлены. Так что команда настроена именно на 5-е итоговое место.

– Вечно больной вопрос – финансирование.

– На данный момент – заявляю честно, откровенно и ответственно – с финансированием у БК «Рязань» всё нормально. Благодаря министерству молодёжной политики, физической культуре и спорту Рязанской области, нашим спонсорам, все запланированные деньги поступают в клуб в полном объёме и в срок.

– То есть в будущее смотрите с оптимизмом!?

– Совершенно верно! Хочется сказать слова благодарности нашим учредителям и партнёрам за понимание, поддержку и доверие. Со стороны клуба имеются долгосрочные планы, «дорожная карта» по выстраиванию системы, той баскетбольной пирамиды, о которой я уже говорил. Сейчас задача создать костяк, опираясь на который, при точечном укреплении летом, качественной предсезонной подготовке можно было бы достойно выступать в следующем сезоне. В планах проведение совместных сборов главной команды с молодёжной командой Первой лиги и командой ДЮБЛ, чтобы молодые рязанские баскетболисты понимали, какие требования к ним предъявляются, над чем необходимо работать и куда расти. Уверен, при должном отношении к делу, через два-три года в Рязани появятся новые «зверевы» и «гвоздиковы», «зеленковы» и «бубякины». Талантливые, перспективные ребята у нас есть, но им необходимо должное внимание.

– Вопрос по инфраструктуре. Много лет речь идёт о том, что зал ДДТ не соответствует регламенту соревнований…

– Текущий сезон БК «Рязань» в любом случае завершит в ДДТ. Хотя как арбитр я могу подтвердить, что наш зал действительно не соответствует стандартам ФИБА сразу по нескольким параметрам. С другой стороны, Спорткомплекс ДДТ включён в реестр спортивных сооружений министерства спорта Российской Федерации. А раз так, БК «Рязань» имеет полное право проводить в нём домашние матчи. Впрочем, я не исключаю, что со временем возможны какие-то ограничения, а то и запреты. В частности, насколько я в курсе, в ближайшее время тема нашего зала будет вновь подниматься в Российской федерации баскетбола. Так что в уме мы держим возможности организации тренировочного процесса и проведения домашних матчей в ФОК «Звезда» города Рыбное.

– Во время беседы вы неоднократно ссылались на свою судейскую практику. Неужели в связи с переходом на руководящую должность в БК «Рязань» о судействе придётся забыть?

– Надеюсь, что нет, – улыбается Архипов. – В РФБ есть понимание по данному вопросу. Предполагается, что я продолжу судить, но не буду получать назначения на игры дивизиона, где выступает БК «Рязань», то есть Суперлиги-1. Другое дело, что 19 января на семинаре я получил травму коленного сустава и «выбыл из строя» примерно на полгода. Наверное, что не делается – всё к лучшему. Хотя мое судейство не идёт вразрез с основной работой (назначения бывали в выходные дни, когда не проводил свои матчи БК «Рязань»), наверное, сейчас необходимо полностью сосредоточится на работе в клубе, чтобы выстроить и отладить чёткую систему его работы. В то же время, место в 30-ке сильнейших арбитров России, надеюсь, за мной сохранится. И, признаться, со следующего сезона очень хочется вернуться в судейство. Ему я посвятил 19 лет. Просто так свисток из жизни не выкинешь.