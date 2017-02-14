Агентство ИТАР-ТАСС оценило итоги работы Олега Ковалёва

Статья называется: «Своё дело сделал: почему ушёл в отставку рязанский губернатор».

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Агентство ИТАР-ТАСС оценило итоги работы Олега Ковалёва.

В минувшем декабре, подводя итоги своей работы за год, губернатор Рязанской области Олег Ковалёв говорил, что думает не о выборах, которые запланированы на сентябрь 2017 года, а о формировании бюджета и строительстве больницы скорой помощи. «Этот круг работы сегодня важнее, чем решение, идти или не идти (на выборы). Придёт время. Когда оно придёт? Когда придёт – тогда узнаете», – сказал губернатор.

Время пришло спустя полтора месяца – 14 февраля губернатор сообщил о решении досрочно сложить полномочия и не баллотироваться на третий срок.

Внезапный переезд в Рязань

Владимир Путин предложил кандидатуру Ковалева на должность руководителя Рязанской области весной 2008 года. На этом посту новый губернатор сменил известного генерала, бывшего командующего ВДВ Георгия Шпака.

По оценкам экспертов, губернаторство Олега Ковалёва можно разделить на два этапа. Первый – это знакомство с регионом и выстраивание отношений с местными сообществами. В отличие от своего предшественника, который в Рязани учился (окончил Рязанское десантное училище), Ковалёв до назначения никакого отношения к региону не имел. Он родился в Краснодарском крае, долго работал в строительных организациях, в муниципалитетах Московской области, а последние восемь лет до назначения был депутатом Госдумы.

Второй срок полномочий Ковалёва, по мнению экспертов, – это период стабильного развития региона, который, однако, не обошёлся без нескольких конфликтов, дошедших в том числе до президента.

Удачный старт

Свою работу на посту губернатора Олег Ковалёв начал с реформы исполнительных органов власти и сократил расходы на управленческий персонал на 15%.

Он активно поддерживал и развивал сельское хозяйство, строительство, социальную сферу. Даже в засушливый и запомнившийся пожарами 2010 год рост экономики региона превысил 10%.

«Прирост по налоговым сборам, по доходам бюджета, по налоговым и не налоговым доходам – 18%. Это, в общем-то, для нас такой позитивный и неожиданный результат», – докладывал в тот год Ковалёв на встрече с президентом России Дмитрием Медведевым.

«Ковалёва можно назвать одним из наиболее успешных рязанских губернаторов, если сравнивать с его предшественниками: генералом Шпаком, Вячеславом Любимовым. При Ковалёве область улучшила социально-экономическое положение, несмотря на кризис здесь сохраняется более-менее стабильная ситуация. Начинают реализовываться проекты, о которых долгое время говорилось, например, строительство нового здания больницы скорой помощи», – говорит политолог, член Общественной палаты Рязанской области Александр Семёнов.

Второй срок: рост экономики и «есенинский» скандал

Успехи в управлении регионом и поддержка федерального центра позволили Олегу Ковалёву уверенно переизбраться на второй срок.

После выборов сам Ковалёв заявил, что поддержка населения для него крайне важна и стала большой ответственностью, поэтому он будет качественнее, «ещё злее делать свою работу».

Именно в этот период стали очевидными серьёзные результаты работы областного правительства.

«Первый срок для Олега Ковалёва был более напряжённым в том плане, что ему приходилось искать общий язык (с местными элитами). А выборы 2012 года многие противоречия сняли, в регионе поняли, что с Ковалёвым надо считаться», – отмечает Александр Семёнов.

Итогом активной работы по привлечению инвесторов стало открытие ряда крупных предприятий: завода по производству высокопрочного крепежа «Бервел», фармацевтического кластера «Форт». В небольшом городе Сасово открыт центр обработки и хранения данных компании «Яндекс», в Михайловском районе – Серебрянский цементный завод холдинга «БазэлЦемент», в Рязани – «Гардиан-стекло». Шанс на вторую жизнь получил Рязанский станкозавод, разрушенный 20 лет назад.

В 2016 году руководству региона удалось подписать контракт на строительство одного из крупнейших в стране молочных комплексов с тайскими инвестициями около $1 млрд.

В 2015 году область получила рекордный за 23 года урожай зерновых – 1,75 млн тонн. Рязанская область также отметилась успехами в выполнении «майских указов» президента, став одним из лидеров страны по обеспеченности местами в детских садах и количеству МФЦ. С 2008 года удалось ввести в строй 187 социальных объектов.

Тем не менее губернаторство Ковалёва не обошлось без конфликтов. В 2014 году местная журналистка пожаловалась Владимиру Путину на незаконную застройку есенинских мест в деревне Константиново.

Рабочая встреча губернатора с президентом в том году началась с того, что Путин попросил объяснить ситуацию вокруг музея-заповедника.

«Что там незаконно выделяются земельные участки, я бы не сказал. Там сейчас проверка работает; они посмотрят, дадут результаты, Генпрокуратура проверяет. Считаю, что даже хорошо, что они проверят. Владимир Владимирович, я не враг ни себе, ни людям. Я в таком возрасте, когда не хотел бы, чтобы от меня осталась какая-то дурная память, что я испортил заповедное для Рязани, и не только для Рязани, но и для всей России, место», – говорил губернатор.

В результате областные власти придали территории вокруг Константинова особый статус, который жёстко регламентирует правила строительства в пределах охранной зоны.

В течение второго срока полномочий Ковалёва правоохранительные органы возбудили несколько громких уголовных дел – виновными в коррупции были признаны бывший руководитель областного ГИБДД, замначальника областной ФМС, замминистра сельского хозяйства, под следствием находится первый заместитель губернатора.

В 2016 году на площадке медиафорума ОНФ рязанская пресса также обратила внимание президента на ситуацию с некачественными дорогами в регионе.

Трагедия в финале

В конце губернаторского срока Олега Ковалёва в регионе произошла трагедия. В результате взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Рязани осенью прошлого года погибли люди. Власти региона показали способность оперативно реагировать на подобные ситуации – вопрос с расселением жильцов уничтоженных взрывом квартир был решён в кратчайший срок, пострадавшие подъезды были полностью восстановлены всего за два месяца.

Тем не менее чем ближе был срок завершения полномочий губернатора, тем чаще звучали разговоры о возможной отставке Ковалёва.

«Было понятно, что губернатор работает уже два срока и может существовать некоторая электоральная усталость. Против него также играл возраст (на данный момент Ковалёву 68 лет). Но, с другой стороны, каких-то серьёзных внутриэлитных, внутрирегиональных конфликтов не было», – отмечает Александр Семенов.

Сам Ковалев решение об отставке объяснил именно возрастом.